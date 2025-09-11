Mẹo sử dụng điều hòa Toshiba mát nhanh, không khô da

Nếu bật điều hòa trong thời gian dài, người dùng có thể chọn chế độ Comfort Sleep - tự điều chỉnh nhiệt theo từng giai đoạn hoặc cài mức 26-27 độ C kèm quạt gió.

Theo đại diện hãng, để hạn chế tình trạng da khô da khi dùng điều hòa trong thời gian dài, Toshiba gợi ý người dùng bật chế độ Comfort Sleep để máy tự điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, kết hợp luồng gió đa chiều giúp hơi lạnh lan tỏa đều khắp phòng. Chế độ này được hãng tích hợp vào các dòng máy hiện đại, điển hình như RAS-H10S5KCV2G-V, RAS-H13S5KCV2G-V hoặc RAS-H18S5KCV2G-V...

Ngoài chế độ Comfort Sleep, một mẹo tránh khô da khác là điều chỉnh nhiệt độ ở mức 26-27 độ C, kết hợp chế độ quạt gió tự động. Với tính năng tự khởi động lại khi có điện, làm mát nhanh, máy giữ không khí dễ chịu, thích hợp cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Người dùng có thể đặt thêm ly nước hoặc máy phun sương nhỏ trong phòng để tăng độ ẩm, đồng thời tận dụng bộ lọc không khí của máy để hạn chế vi khuẩn, nấm mốc.

Mẫu điều hòa RAS-H10S5KCV2G-V. Ảnh: Toshiba

Mẫu RAS-H10S5KCV2G-V được trang bị công nghệ làm lạnh nhanh Hi-Power, cho phép máy tăng công suất ngay khi khởi động, giúp không gian đạt nhiệt độ mong muốn chỉ sau vài phút. Thiết kế công suất 1 HP phù hợp phòng nhỏ như phòng ngủ hoặc không gian làm việc cá nhân. Công nghệ Inverter kiểm soát tốc độ máy nén linh hoạt, giúp tiết kiệm điện năng đến 23% so với máy thông thường, đồng thời duy trì hơi lạnh ổn định, tránh tình trạng "sốc nhiệt" khi ngủ.

Với dòng điều hòa RAS-H13S5KCV2G-V, máy có trang bị hệ thống trao đổi nhiệt phủ lớp chống bám bẩn Magic Coil, hạn chế bụi bẩn bám dính, nhờ đó tăng hiệu quả làm lạnh và giảm tần suất vệ sinh. Người dùng có thể yên tâm khi vận hành lâu dài mà chất lượng gió vẫn mát và sạch.

Dòng điều hòa RAS-H13S5KCV2G-V có thiết kế phù hợp phong cách nội thất kiểu Nhật. Ảnh: Toshiba

Ngoài làm mát, cả hai sản phẩm đều có chế độ Eco mode giúp tiết kiệm đến 25% điện trong thời gian sử dụng kéo dài. Với khả năng vận hành êm ái, độ ồn thấp, điều hòa Toshiba phù hợp cho không gian nghỉ ngơi, học tập hoặc làm việc tại nhà.

Trong khi đó, mẫu RAS-H18S5KCV2G-V có công suất 2 HP, thích hợp với các phòng khách lớn hoặc không gian sinh hoạt chung từ 20-30 m2. Máy sở hữu công nghệ Inverter tiết kiệm điện, chế độ Eco mode giúp giảm đến 25% điện năng khi sử dụng kéo dài, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng làm lạnh nhanh và duy trì độ ẩm dễ chịu. Với vận hành êm ái, sản phẩm phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những ai làm việc tại nhà.

Mẫu điều hòa RAS-H18S5KCV2G-V phù hợp không gian như phòng khách. Ảnh: Toshiba

Cũng phù hợp không gian lớn, Toshiba giới thiệu dòng điều hòa RAS-H24S5KCV2G-V thuộc dòng một chiều lạnh, công suất 24.000 BTU. Người dùng có thể bật chế độ làm lạnh nhanh (Hi Power) trong những phút đầu, sau đó chuyển sang Auto để cân bằng nhiệt độ. Kết hợp chế độ Comfort Sleep hoặc dùng thêm máy phun sương, đặt chậu nước trong phòng để duy trì độ ẩm.

Theo đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam, loạt sản phẩm điều hòa Inverter thế hệ mới được hãng nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe. "Người dùng không chỉ tìm kiếm sự mát mẻ tức thì mà còn cần bầu không khí dễ chịu, an toàn cho làn da và hệ hô hấp khi dùng điều hòa nhiều giờ liên tục", vị này chia sẻ.

Với RAS-H10S5KCV2G-V, RAS-H13S5KCV2G-V hoặc RAS-H18S5KCV2G-V, các hộ gia đình từ nhỏ đến lớn đều có lựa chọn phù hợp, vừa đảm bảo khả năng làm lạnh sâu, vừa duy trì sự dễ chịu.

Thái Anh