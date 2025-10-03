Mẹ còn sống, con có quyền đòi chia thừa kế?

Bố tôi mất để lại nhiều tài sản đúng lúc tôi mở rộng kinh doanh, thiếu vốn, muốn được chia ngay nhưng mẹ tôi đang quản lý tài sản này lại không đồng ý.

Tôi là con trai cả trong gia đình 3 anh em, đều đã có gia đình, nhà riêng. Cha mẹ tôi sống độc lập, không hợp con cháu nên trước nay vẫn ở riêng, cách chúng tôi không xa.

Cách đây mấy tháng, bố tôi qua đời, không để lại di chúc. Ngoài căn nhà đang ở, ông bà còn có sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng và một thửa đất ở ngoại thành, hiện đều do mẹ quản lý. Các em tôi đều tôn trọng ý kiến của mẹ, không ai bàn tới chuyện chia thừa kế.

Tuy nhiên, gần đây tôi mở rộng làm ăn nên nhưng nhà riêng đã thế chấp cho dự án khác, giờ không biết huy động vốn ở đâu. Tôi ngỏ ý mượn mẹ sổ tiết kiệm, hứa trả lãi đúng như ngân hàng hoặc cao hơn, nhưng bà trước nay nghĩ tôi không có bản lĩnh kinh doanh, không tin tưởng nên từ chối.

Tôi vừa tủi thân, vừa bế tắc, quyết định đưa ra yêu cầu nhận phần tài sản thừa kế của mình từ di sản của bố. Tôi đề nghị với mẹ và các em: "Phần di sản của bố cần chia theo pháp luật, con xin lĩnh trước phần của mình". Nhưng mẹ tôi nổi đóa, nói rằng, bà còn sống thì không được chia chác gì. Mẹ khẳng định tài sản vẫn để nguyên, đã có kế hoạch sẵn cho các con nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Tôi rất tôn trọng mẹ, không muốn làm căng thẳng tình cảm gia đình. Nhưng mặt khác, tôi anh băn khoăn liệu mình có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế của bố không, hay phải chờ đến khi cả mẹ qua đời mới được chia?

Nếu pháp luật cho phép thì thủ tục để yêu cầu chia di sản được tiến hành thế nào, có cần sự đồng thuận của tất cả anh chị em và mẹ hay không?

Độc giả Tiến Dũng

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn: