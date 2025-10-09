MBBank nhận giải 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) được vinh danh "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc", tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, ngày 8/10.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, MB được vinh danh nhờ bộ giải pháp ứng dụng AI bảo vệ giao dịch khách hàng trên App MBBank (App Protection), cùng các sáng kiến tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp; ứng dụng công nghệ và dữ liệu tự động hóa 100% luồng tái cấp hạn mức tín dụng cho SME siêu nhỏ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp MB được vinh danh tại Vietnam Digital Awards.

Đại diện MB nhận giải "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc". Ảnh: MB

Bộ giải pháp App Protection do MB phát triển giúp bảo vệ người dùng xuyên suốt hành trình giao dịch, từ đăng nhập đến xác thực eKYC và thực hiện lệnh. Hệ thống có khả năng phát hiện sớm các rủi ro bảo mật, như thiết bị cài phần mềm độc hại hoặc có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển, đồng thời tự động cảnh báo và tạm dừng giao dịch để xác minh.

App Protection ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi người dùng. Ảnh: MB

Công nghệ này ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phân tích hành vi người dùng, nhận diện các bất thường trong thời gian thực, giúp ngăn chặn sớm rủi ro gian lận và bảo vệ an toàn tài sản, dữ liệu khách hàng.

Theo MB, việc triển khai giải pháp này đã giúp giảm hơn 85% số vụ gian lận trực tuyến, bảo vệ hàng chục tỷ đồng mỗi tháng cho khách hàng. App Protection cũng từng được trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số có ý tưởng sáng tạo - Ứng dụng AI chống lừa đảo trên không gian mạng" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, ghi nhận hiệu quả của công nghệ trong bảo mật giao dịch số.

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, MB triển khai giải pháp tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp dành cho SME siêu nhỏ trên nền tảng BIZ MBBank, cho phép tiếp cận nguồn vốn trực tuyến, từ khâu đăng ký, xét duyệt, ký hợp đồng đến giải ngân mà không cần đến chi nhánh.

BIZ MBBank cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp SME. Ảnh: MB

Hệ thống sử dụng mô hình dữ liệu để phê duyệt trước hạn mức tín dụng, cho phép khách hàng hoàn tất hồ sơ qua vài thao tác trực tuyến. Các hợp đồng tín dụng được ký bằng chữ ký số CA Cloud, giải ngân tự động 24/7, bổ sung hồ sơ sau vay online, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Quy trình xử lý hồ sơ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 2 ngày, giảm 90% khâu thẩm định và loại bỏ hoàn toàn bước phê duyệt thủ công.

Song song, ngân hàng còn triển khai Ứng dụng công nghệ và Dữ liệu tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp dành cho SME siêu nhỏ, cho phép hệ thống sàng lọc, đánh giá và phê duyệt khách hàng đến hạn mà không cần xử lý thủ công.

Công nghệ này giúp phân tích hồ sơ tín dụng chính xác hơn, giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý và bảo đảm tuân thủ quy định nội bộ. Thời gian xử lý mỗi hồ sơ được rút ngắn từ 10 ngày xuống 1 ngày, số nhân sự thực hiện giảm từ 5 xuống còn 1, trong khi tỷ lệ giải ngân tự động tăng từ 5% lên 40%.

Theo đại diện MB, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số, cũng như khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động tài chính. Với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm", trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng ngân hàng số thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong kỷ nguyên số.

Minh Ngọc