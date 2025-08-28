MBBank muốn bán hơn 10% vốn công ty chứng khoán

MBBank muốn bán 60 triệu cổ phiếu tại Công ty Chứng khoán MB (MBS), tương đương 10,45% vốn, để "tăng tính đại chúng" cho doanh nghiệp này.

Ngân hàng Quân đội (MBBank) dự tính bán khớp lệnh khối cổ phiếu này trong vòng một tháng, kể từ ngày 3/9. Ngân hàng giảm mạnh tỷ lệ sở hữu tại đây còn khoảng 66% nếu giao dịch thành công, tương đương 377,3 triệu cổ phiếu.

Đợt thoái vốn của MBBank diễn ra không lâu sau khi MBS chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.200 đồng. Ước tính ngân hàng nhận khoảng 520 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức.

Cổ phiếu MBS đang giao dịch quanh 41.000 đồng, giảm khoảng 10% so với vùng đỉnh gần 46.000 đồng được thiết lập giữa tháng. Tuy nhiên, so với đầu năm, mã này tăng khoảng 44% và vốn hóa thị trường có thời điểm vượt 1 tỷ USD. Theo thị giá hiện tại, thương vụ thoái vốn có thể mang về cho ngân hàng khoảng 2.500 tỷ đồng.

Do cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc, thanh khoản của MBS thấp hơn nhiều so với các mã chứng khoán khác. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất của cổ phiếu này đạt khoảng 9 triệu đơn vị, trong khi một số mã đầu ngành như SSI, VND, VIX, VCI lên đến hàng chục triệu.

Trong báo cáo phân tích công bố cuối tháng trước, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng với giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán tăng vọt, MBBank sẽ hưởng lợi từ việc sở hữu lượng lớn cổ phần tại MBS.

Nửa đầu năm nay, MBS đứng thứ 7 về thị phần môi giới chứng khoán trên sàn TP HCM. Công ty có tổng doanh thu gần 1.483 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 490 tỷ đồng.

Năm nay, MBS dự tính phát hành tổng cộng 94,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 6.673 tỷ đồng. Trong số này, công ty dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, chỉ khoảng 25% so với thị giá hiện tại.

Phương Đông