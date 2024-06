Mbappe đòi PSG trả 107 triệu USD

PhápKylian Mbappe dọa kiện ra tòa nếu PSG không trả số tiền lương và thưởng chưa thanh toán cho anh.

Theo báo Pháp L'Équipe ngày 21/6, đại diện của Mbappe vừa yêu cầu PSG thanh toán 107 triệu USD. Số tiền này gồm lương những tháng cuối mùa 2023-2024 và thưởng trung thành như hợp đồng đã ký.

Nếu PSG không làm theo yêu cầu này, siêu sao 25 tuổi có thể kiện ra tòa theo điều 259 của luật bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Theo đó, "các CLB phải trả lương cho cầu thủ đã ký hợp đồng muộn nhất vào ngày cuối cùng của mỗi tháng".

Mbappe ngồi ngoài trận Pháp hòa Hà Lan 0-0 ở vòng bảng Euro 2024 tối 21/6, tại Đức. Ảnh: Reuters

Cuối mùa vừa qua, truyền thông đưa tin Mbappe sẵn sàng từ bỏ 60 triệu USD tiền thưởng cho lòng trung thành, như một "thỏa thuận quý ông". Sau đó, một tin đồn khác cho biết, PSG cáo buộc "số 7" không thực hiện lời hứa miệng về việc từ bỏ 86 triệu tiền lương kèm thưởng.

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi được cho là cũng muốn CLB được chia một phần số tiền thưởng 150 triệu USD mà Real Madrid trả cho Mbappe vì đồng ý ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do.

Theo tờ AS, quan hệ giữa PSG và Mbappe đã hoàn toàn đổ vỡ. Giờ đây, luật sư của hai bên sẽ phải thống nhất để tránh đưa nhau ra tòa.

Mbappe gia nhập PSG từ năm 2017, theo hợp đồng mượn từ Monaco. Một năm sau đó, đội bóng thành Paris mua đứt với giá 200 triệu USD. Hai bên ký thêm vào năm 2022, với thời hạn đến tháng 6/2024 kèm điều khoản có thể gia hạn đến tháng 6/2025. Tuy nhiên, năm ngoái, Mbappe đã thông báo không kích hoạt điều khoản này.

AS cho biết, mùa vừa qua, Mbappe đã phải đối mặt với nguy cơ ngồi ghế dự bị dài hạn do không chịu gia hạn hợp đồng. Mọi chuyện chỉ khá hơn khi cầu thủ 25 tuổi tiếp tục thể hiện quyết tâm ra đi tự do, và HLV Luis Enrique đứng ra thuyết phục ban lãnh đạo CLB để ông sử dụng Mbappe.

Kylian Mbappe ngồi trên ghế dự bị nhìn về phía HLV Luis Enrique trong trận PSG hòa Reims 2-2 ở vòng 21 Ligue 1 trên sân Parc des Princes, Paris ngày 10/3. Ảnh: AFP

Ngày 16/7 tới, Mbappe sẽ ra mắt CĐV Real Madrid trên sân Bernabeu. Mức lương của tiền đạo người Pháp được cho là 16 triệu USD mỗi mùa, cao nhất tại Real Madrid, nhưng kém xa mức gần 100 triệu tại PSG. Bù lại, đội bóng Tây Ban Nha sẽ thưởng ký hợp đồng 150 triệu.

Mbappe đang giữ kỷ lục ghi 256 bàn trong 308 trận cho PSG. Tiền đạo 25 tuổi cũng đã giúp đội bóng Pháp giành sáu Ligue 1, bốn Cup Pháp, hai Cup Liên đoàn, ba Siêu Cup Pháp và vào chung kết Champions League 2020.

Mbappe đang cùng tuyển Pháp dự Euro 2024 tại Đức từ ngày 14/6 đến tối đa 14/7. Hôm 17/6, trong trận ra quân thắng Áo 1-0, anh bị vỡ mũi sau pha va chạm với Kevin Danso. Mbappe phải ngồi ngoài trận hòa Hà Lan 0-0 tối 21/6, và có thể phải đeo mặt nạ thi đấu giai đoạn còn lại.

Thanh Quý (theo AS, L'Equipe)