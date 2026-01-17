MB vươn lên dẫn đầu tăng trưởng tài sản trong nhóm Big 5

Tăng trưởng tín dụng ổn định, tỷ lệ CASA cao và lợi thế chi phí vốn thấp giúp Ngân hàng Quân đội (MB) vươn lên dẫn đầu nhóm Big 5 về tốc độ tăng trưởng tài sản.

Giai đoạn 2020-2025, khi nền kinh tế chịu tác động kép từ đại dịch và biến động vĩ mô, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận đà tăng chậm lại. Trong bối cảnh đó, MB nổi bật với tốc độ tăng trưởng ổn định ở cả ba chỉ tiêu: quy mô tài sản, tín dụng và vốn hóa thị trường.

Theo Báo cáo tài chính, từ 2015 đến 2025, tổng tài sản ngân hàng này tăng trưởng kép 19,6% mỗi năm, vượt xa mức bình quân 13-14% của các ngân hàng còn lại trong nhóm Big 5. Riêng giai đoạn 2020-2025, mức tăng bình quân gần 22% mỗi năm, cao hơn đáng kể so với VietinBank (15,5%), BIDV (15%) và Vietcombank (12,4%).

Ngay trong hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, tổng tài sản của nhà băng này vẫn tăng đều 20-23% mỗi năm. Đến hết quý III/2025, con số này đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, kết quả nổi bật trong bối cảnh thị trường tài chính đối mặt nhiều áp lực. Tại Hội nghị Quân chính 2025, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18.7% so với năm ngoái.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB phát biểu tại Hội nghị Quân chính 2025, tổ chức ngày 16/1.

Tín dụng dẫn dắt đà mở rộng tài sản Tín dụng là động lực tăng trưởng chính. Thành quả trên đến từ chiến lược tín dụng thận trọng nhưng linh hoạt. Trong khi nhiều ngân hàng chịu áp lực từ danh mục đầu tư vào bất động sản hoặc trái phiếu doanh nghiệp, MB ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực sản xuất - thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với bán lẻ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, dư nợ cho vay khách hàng của MB đạt hơn 931.498 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2024. Trong đó, bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 27,82% (259.103 tỷ đồng), tiếp đến là cho vay hộ gia đình ở mức 22,14% (206.240 tỷ đồng) và công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17,47% (162.743 tỷ đồng). Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản chỉ chiếm 10,42% tổng dư nợ, xây dựng ở mức 4,13%. Cơ cấu tín dụng này giúp MB vừa duy trì tốc độ tăng trưởng, vừa hạn chế rủi ro trong bối cảnh chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng thận trọng.

Cán bộ nhân viên ngân hàng quân đội MB.

Kết thúc năm 2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân 23% mỗi năm giai đoạn 2020-2025 cho thấy ngân hàng đã tận dụng hiệu quả dư địa được phân bổ. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ AI vào quy trình thẩm định, giải ngân giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu suất đặc biệt ở phân khúc SME và khách hàng cá nhân. "Chuyển đổi số và bảo mật không thể tách rời. Chúng tôi không chỉ số hóa dịch vụ, mà số hóa cả hệ thống phòng vệ. Trong thế giới số, việc bảo vệ khách hàng phải bắt đầu từ trước khi rủi ro hình thành", đại diện MB chia sẻ.

Ngân hàng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để hỗ trợ khách hàng.

Ngoài lợi thế về công nghệ, nhà băng này còn triển khai sớm các chuẩn mực an toàn vốn Basel II và Basel III, kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%, hệ số bao phủ đạt trên 200%. Nhờ vậy, tổ chức thường xuyên được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình ngành. Hiệu quả sử dụng vốn bền vững Không chỉ mở rộng quy mô, ngân hàng còn cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ổn định trên 20% trong suốt giai đoạn 2019-2025, gần gấp đôi so với năm 2015.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) luôn quanh mức 36%, thuộc top cao nhất hệ thống, cho phép ngân hàng giảm chi phí vốn. Với hơn 33 triệu khách hàng, phần lớn thuộc nhóm trả lương và doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xây dựng được nguồn vốn giá rẻ ổn định. Đồng thời, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 32%, thấp hơn bình quân ngành. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu năm 2025 được kiểm soát ở mức dưới 1.3%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn vận hành và tối ưu quy trình nội bộ.

MB là một trong những ngân hàng dẫn dầu tỷ lệ CASA.

Hệ sinh thái toàn diện tạo lợi thế cạnh tranh Một điểm nổi bật khác giúp MB vươn lên là hệ sinh thái tài chính đa dạng gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên tạo điều kiện thúc đẩy bán chéo, gia tăng nguồn thu ngoài lãi. Đáng chú ý, Mcredit - công ty tài chính tiêu dùng đang là động lực lợi nhuận quan trọng, nhờ quy mô ngày càng mở rộng và nhu cầu tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh. Hiện Mcredit nằm trong top 3 công ty tài chính tiêu dùng về thị phần cho vay tại Việt Nam. Năm 2025, lợi nhuận các công ty thành viên tăng trưởng 61%, trong đó, MBCapital tăng 67% tài sản quản lý, Mcredit đạt top 3 thị phần tín dụng, Bancas của MB và MB Life lần lượt đạt top 1 và top 2, MBS đạt top 7 thị phần môi giới, MIC nằm trong top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Đà tăng trưởng của MB cũng được phản ánh trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2020 đến 2025, vốn hóa ngân hàng này tăng trung bình 19,5% mỗi năm gấp đôi mức tăng của Vietcombank và BIDV. Đặc biệt, trong kết quả đo lường định giá thương hiệu do Brand Finance công bố ngày 15/1/2026, thương hiệu MB đã vượt mốc 2 tỷ USD, nằm trong top 3 ngân hàng và top 10 thương hiệu giá trị nhất cả nước.

Lãnh đạo ngân hàng chụp ảnh cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ - Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025"

Giữ vững chất lượng tài sản khi mở rộng Dù duy trì đà tăng mạnh, tổ chức này vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo báo cáo của Guotai Junan Securities Vietnam, việc kiểm soát chất lượng tài sản và biên lợi nhuận trong bối cảnh quy mô liên tục mở rộng sẽ là bài toán quan trọng. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, chiến lược của MB là tăng trưởng nhanh nhưng bền vững: mở rộng quy mô trên nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ và dữ liệu thời gian thực. Trọng tâm giai đoạn tới là nâng hiệu quả vốn, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và giữ vững vị thế dẫn đầu về chuyển đổi số, hướng tới trở thành một Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu. Từ một ngân hàng vốn hóa tầm trung cách đây 10 năm, đến nay tổ chức này đã vươn lên dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tài sản trong nhóm Big 5, với nhiều chỉ tiêu vượt trội. Đà tăng trưởng nhanh nhưng vững chắc đang mở ra dư địa lớn để ngân hàng tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ tài chính Việt Nam.

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.