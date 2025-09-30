MB triển khai gói vay giá trị đến 200 tỷ đồng cho bất động sản

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ra mắt gói vay MB PriLand có giá trị đến 200 tỷ đồng, dành riêng cho nhóm khách hàng vay mua bất động sản hạng sang và siêu sang.

MB PriLand được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng Priority và Private, những người sở hữu khối tài sản lớn. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu vốn quy mô lớn, với cơ chế giải ngân nhanh linh hoạt, phù hợp cho hoạt động mua, nâng cấp hoặc vay mua bất động sản cao cấp. Khoản vay giá trị lớn cho phép khách hàng triển khai các thương vụ lớn, từ mở rộng không gian sống đến phát triển dự án giá trị cao.

Sản phẩm được triển khai trong bối cảnh phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam tăng trưởng mạnh. Cushman & Wakefield ghi nhận, trong quý IV/2024, bất động sản cao cấp chiếm 49% tổng lượng căn bán tại TP HCM, với giá sơ cấp trung bình đạt 3.672 USD một m2, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Mordor Intelligence cũng dự báo giá trị giao dịch thị trường này có thể tăng từ khoảng 3,02 tỷ USD năm 2025 lên 5,67 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 13,45%.

Trước xu hướng đó, ngân hàng kỳ vọng MB PriLand sẽ là giải pháp "đón sóng" thị trường, giúp khách hàng tận dụng dư địa tăng trưởng của thị trường, hiện thực hóa các kế hoạch dài hạn.

MB PriLand được triển khai với nhiều chính sách ưu đãi đi kèm. Ảnh: MB

Để hỗ trợ khách hàng, ngân hàng triển khai nhiều chính sách đi kèm: ân hạn gốc kéo dài suốt kỳ hạn vay, miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5, được lựa chọn nguồn trả nợ linh hoạt. Lãi suất áp dụng theo từng thời kỳ, đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với quy mô tài chính của từng người.

Đặc biệt, xuyên suốt quá trình vay, khách hàng được đồng hành trực tiếp bởi đội ngũ giám đốc và chuyên viên quan hệ khách hàng cấp cao. Toàn bộ trải nghiệm được cá nhân hóa, bảo mật, đáp ứng chuẩn mực sống khắt khe khe của cả hai phân khúc Priority và Private.

Trong bối cảnh bất động sản cao cấp tiếp tục mở rộng, nhu cầu về các gói tín dụng chuyên biệt, quy mô lớn ngày càng rõ nét. Sự xuất hiện của MB PriLand bổ sung thêm một lựa chọn tài chính cho nhóm khách hàng sở hữu khối tài sản lớn, đồng thời phản ánh xu hướng đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm trên thị trường. Về dài hạn, những gói vay như vậy có thể trở thành công cụ hỗ trợ khách hàng hoạch định chiến lược, góp phần vào quá trình chuyên nghiệp hóa và nâng tầm thị trường vốn trong nước.

Minh Ngọc