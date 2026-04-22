MB tặng loa thanh toán, miễn phí 5 năm cho hộ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tặng loa thanh toán, miễn phí sử dụng thiết bị trong 5 năm cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh, áp dụng từ tháng 4/2026 .

Cụ thể, người bán có thể đăng ký mở tài khoản hộ kinh doanh ngay trên App MBBank 24/7 và nhận thiết bị giao tận nơi mà không cần thủ tục phức tạp hay trả bất kỳ chi phí nào trước. Mỗi khách hàng được nhận ưu đãi một lần trong thời gian triển khai. Để duy trì miễn phí sử dụng, khách hàng chỉ cần nhận tiền qua mã QR trên loa đều đặn hàng tháng hoặc duy trì số dư bình quân trong tài khoản hộ kinh doanh.

MB tặng loa cho tất cả hộ kinh doanh mở tài khoản tại MB. Ảnh: MB

Trong trường hợp chưa đủ điều kiện duy trì miễn phí ở một tháng bất kỳ, khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị với mức phí 50.000 đồng một tháng (chưa gồm VAT). Cơ chế này nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang thanh toán không tiền mặt, tách bạch doanh thu kinh doanh, thuận tiện cho việc kê khai Thuế theo quy định. Đặc biệt, MB áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 với các lỗi kỹ thuật loa, giúp người dùng an tâm sử dụng dịch vụ lâu dài mà không phải lo lắng về chi phí sửa chữa hay bảo hành thiết bị.

Các bước để nhận Loa thanh toán miễn phí. Ảnh: MB

Không chỉ là thiết bị hỗ trợ giao dịch, loa thanh toán đang dần trở thành "cánh tay đắc lực" trong quá trình số hóa của hộ kinh doanh. Với đặc thù giao dịch nhỏ lẻ, tần suất cao, việc xác nhận chuyển khoản theo thời gian thực giúp người bán hạn chế sai sót, tránh thất thoát và giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công.

Theo khảo sát của Mibrand tháng 12/2025, Loa thanh toán MB nằm trong nhóm giải pháp được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn, với tỷ lệ gần 50% số lượng được khảo sát.

Chị Hoàng Nhung, chủ một quán ăn gia đình tại Hà Nội, cho biết việc sử dụng loa thanh toán giúp việc bán hàng trở nên thuận tiện và an tâm hơn. Trước đây, mỗi khi khách chuyển khoản, chị phải liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận giao dịch. "Giờ chỉ cần nghe loa thông báo là biết tiền đã vào, nhanh và chính xác hơn, không lo nhầm lẫn hay thất thoát", chị nói.

Theo chị, việc được miễn phí sử dụng thiết bị trong 5 năm cũng giúp giảm chi phí vận hành, đặc biệt với các mô hình nhỏ. "Khoản tiết kiệm này có thể dùng để xoay vòng vốn hoặc trang trải thêm cho cửa hàng, nên cảm thấy yên tâm hơn", chị chia sẻ.

Hộ kinh doanh dùng loa thanh toán của MB. Ảnh: MB

Câu chuyện của chị Nhung phản ánh xu hướng chung khi nhiều tiểu thương chuyển sang các công cụ thanh toán số trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, các yêu cầu tách bạch doanh thu và kê khai thuế cũng được cơ quan Thuế áp dụng từ đầu năm 2026.

Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, phần lớn vẫn vận hành theo phương thức thủ công, chưa tách bạch rõ dòng tiền kinh doanh và cá nhân. Khi quy định thuế ngày càng cụ thể, việc ghi nhận giao dịch đầy đủ và chính xác trở thành yếu tố then chốt.

Từ quý I/2026, nhiều địa phương tăng cường rà soát tuân thủ thuế, thúc đẩy tiểu thương chuyển sang các giải pháp ghi nhận giao dịch tự động. Song song, các ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển công cụ số nhằm hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa hoạt động và tách bạch dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, MB triển khai bộ giải pháp số "MB Seller - Buôn bán an tâm" cho hộ kinh doanh, tích hợp loa thanh toán như một cấu phần quan trọng. Bộ giải pháp số MB Seller cung cấp các công cụ quản lý thu chi, theo dõi doanh thu, sao kê tài khoản theo quý, hỗ trợ kê khai thuế và tiếp cận vốn, hướng đến việc đơn giản hóa vận hành kinh doanh hàng ngày cho người bán hàng, giúp việc buôn bán an tâm hơn.

Theo đại diện ngân hàng, các giải pháp được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế, tập trung vào quản lý dòng tiền, tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc miễn phí thiết bị trong thời gian dài, đi kèm các công cụ quản trị, góp phần giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng nhỏ lẻ.

Trong thời gian tới, MB sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp số dành cho hộ kinh doanh, nhằm hỗ trợ quản lý tài chính chủ động và phù hợp với môi trường kinh doanh ngày càng số hóa và nhiều thay đổi về chính sách cơ quan nhà nước.

Minh Ngọc