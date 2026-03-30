MB sẽ trả cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 25% với 10% bằng tiền, còn lại bằng cổ phiếu.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên ngày 18/4, ngân hàng Quân đội (MB) dự chi khoảng 8.055 tỷ đồng để chia cho cổ đông, với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Ngoài ra, nhà băng này sẽ phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả số cổ tức còn lại, với tỷ lệ 15%.

Ngoài việc trả cổ tức, MB sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 805 triệu cổ phần mới theo tỷ lệ 10:1 dưới dạng quyền mua, với giá 10.000 đồng. Quyền mua trên sẽ chỉ được chuyển nhượng một lần.

Sau khi phát hành cổ phiếu, ngân hàng dự kiến bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá bán sẽ được các bên thỏa thuận, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.

Nếu hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu kể trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ 80.549 tỷ đồng lên 102.687 tỷ đồng. Hiện nhà băng đứng thứ hai trong hệ thống về chỉ số này.

Theo lãnh đạo MB, các kế hoạch tăng vốn năm nay là cần thiết, nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới và đầu tư thêm vào các kênh sinh lời. Ngoài ra, việc này còn đáp ứng các tiêu chí an toàn, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh, MB dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 15% so với 2025, lên 39.400 tỷ đồng. Tổng tài sản đặt mục tiêu cải thiện 28%, vượt 2 triệu tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2025, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 43,1%.

Trọng Hiếu