MB nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Hà NộiThủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tại Hội nghị "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Hội nghị diễn ra vào ngày 30/8 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu. MB nhận huân chương nhờ nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Minh Đạt - Phó tổng giám đốc đại diện MB nhận phần thưởng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trần Minh Đạt - Phó tổng giám đốc MB. Ảnh: MB

Đại diện MB chia sẻ, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản hợp nhất xấp xỉ 1,29 triệu tỷ đồng, nằm trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất, bên cạnh BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Số lượng khách hàng của MB đạt khoảng 32,5 triệu với tỷ lệ giao dịch qua kênh số lên đến 98,6%. Doanh thu của ngân hàng tăng hơn 25% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,6%.

Ngày 25/8, đơn vị cũng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 6,1 tỷ lên gần 8,1 tỷ đơn vị, sau khi hoàn tất phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 115.707 cổ đông hiện hữu. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của MB tăng 32%, đạt 80.550 tỷ đồng. Với mức này, MB vượt loạt ngân hàng lớn khác, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ hai hệ thống, chỉ sau Vietcombank (83.557 tỷ đồng).

Thủ tướng trao huân chương cho các đơn vị tại Hội nghị "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Ảnh: MB

Với vị thế là một trong 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB dự kiến tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhật Lệ