MB nhận 'cú đúp' giải thưởng về sáng tạo và quảng cáo

MB là ngân hàng duy nhất nhận "cú đúp" giải thưởng "Ngân hàng sáng tạo 2025" và "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời xuất sắc ấn tượng của năm", ghi nhận những đổi mới, sáng tạo vì cộng đồng.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025, tối 19/12. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP HCM chủ trì. Theo Hội đồng chuyên môn, danh hiệu "Ngân hàng sáng tạo của năm" và "Chiến dịch quảng cáo xuất sắc ấn tượng của năm" được trao cho tổ chức thể hiện được năng lực chuyển hóa sáng tạo thành giá trị thực tiễn, thông qua thông điệp rõ ràng và mang cảm xúc tích cực đến cộng đồng.

Với MB, đổi mới sáng tạo thể hiện từ tư duy lãnh đạo, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ đến trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng tập trung thấu hiểu con người để làm chủ công nghệ, đơn giản hóa giải pháp tài chính, tối ưu quy trình và tăng sự an tâm trong mỗi giao dịch.

Đại diện MB nhận giải thưởng tại Vạn Xuân Awards 2025. Ảnh: MB

Triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm" được MB cụ thể hóa qua tốc độ cải tiến sản phẩm, khả năng thiết kế hệ sinh thái tài chính đa dạng và tính an toàn cao. Các dịch vụ từ chi tiêu, tích lũy, đầu tư đến bảo hiểm được phát triển theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và cảm thấy yên tâm hơn khi giao dịch.

Bà Đặng Hà Thanh, Giám đốc ban Sản phẩm và Marketing, đại diện MB nhận cú đúp giải thưởng. Ảnh: MB

Tại lễ trao giải, bà Đặng Hà Thanh, Giám đốc ban Sản phẩm và Marketing MB cho biết, ngân hàng mong muốn mang lại hạnh phúc cho khách hàng thông qua các giải pháp tài chính giúp họ giảm gánh nặng sinh kế, mở rộng kinh doanh và được bảo vệ tốt hơn. "Danh hiệu này là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng chất lượng dịch vụ trong thời gian tới", bà Thanh chia sẻ.

Tinh thần sáng tạo gắn với văn hóa Việt thể hiện rõ qua chiến dịch "MB Priority - Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc". Ngân hàng lựa chọn kể câu chuyện gần gũi về khát vọng làm giàu toàn diện về vật chất và tinh thần, hướng đến sự an tâm và giá trị bền vững cho cộng đồng. Với MB, giá trị cốt lõi của những sáng tạo nằm ở việc giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.

Ở hạng mục "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời ấn tượng xuất sắc" MB được đánh giá cao bởi hiện diện nhất quán, thu hút, lan tỏa mạnh mẽ toàn quốc, đặc biệt với các sự kiện lớn như Quốc khánh 2/9, đồng hành cùng đoàn diễu binh, diễu hành trong đại lễ A80, các concert ngoài trời...

Đại diện MB nhận giải thưởng "Chiến dịch quảng cáo ngoài trời ấn tượng xuất sắc. Ảnh: MB

Ngoài sản phẩm và truyền thông, MB còn gắn sáng tạo với trách nhiệm xã hội. Ngân hàng tiên phong triển khai ứng dụng App Thiện nguyện giúp minh bạch hóa hoạt động quyên góp. Nhà băng đồng thời thực hiện các sáng kiến vì cộng đồng như HiGreen - Trường Sa Xanh, hướng đến tiếp sức màu xanh nơi biển đảo, bảo vệ môi trường.

Đại diện ngân hàng chia sẻ, danh hiệu "Ngân hàng sáng tạo của năm 2025" là sự ghi nhận cho hành trình đổi mới nhà băng, đồng thời khẳng định cam kết kiên định theo đuổi triết lý sáng tạo vì con người, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm vinh danh các chiến dịch, thương hiệu, đại sứ truyền thông và công ty truyền thông có đóng góp nổi bật cho ngành quảng cáo sáng tạo Việt Nam. Giải thưởng năm nay lấy tiêu chí tôn vinh các thương hiệu có cách tiếp cận sáng tạo mang chiều sâu văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại và tạo tác động tích cực cho xã hội.

Thái Anh