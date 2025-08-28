MB mang loạt sản phẩm số đến Triển lãm Thành tựu đất nước

Tham gia Triển lãm thành tựu đất nước, MB giới thiệu loạt giải pháp số: mSeller, thẻ MB Hi BIZ… hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thể hiện định hướng trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu.

Triễn lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện kéo dài từ 28/8 đến 5/9, quy tụ khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.

Trong không gian triển lãm của ngành Ngân hàng, MB trưng bày gian hàng công nghệ, giới thiệu hành trình chuyển đổi số và những giải pháp tài chính mới. Tại đây, người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới của MB ra mắt trong năm 2025.

Nổi bật trong số này là phần mềm quản lý bán hàng mSeller cùng loa thanh toán MB tích hợp tính năng hỗ trợ xuất hóa đơn theo quy định mới. Thiết bị nhỏ gọn nhưng hoạt động như một công cụ bán hàng hiện đại, hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thu - chi nhanh chóng và quản lý doanh thu minh bạch. Ngoài ra, với các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp, MB cũng có những gói giải pháp chuyên biệt để hỗ trợ. Trong đó, "combo lên doanh nghiệp", sẽ hỗ trợ từ thủ tục pháp lý cho đến tiếp cận vốn, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Ông Vũ Hồng Phú, đại diện MB giới thiệu về mSeller và tính năng xuất hóa đơn chỉ cần điện thoại. Ảnh: MB

Bên cạnh đó, khách tham quan cũng có dịp tìm hiểu những sản phẩm thẻ gắn với nhu cầu từng phân khúc của ngân hàng. Cụ thể, MB Hi BIZ, thẻ doanh nghiệp đa năng, linh hoạt nguồn tiền, ưu đãi "đo ni đóng giày", phí chuyển đổi ngoại tệ tối đa 1,2%. Trong khi đó, MB Mastercard Platinum dành cho khách hàng cá nhân, cho phép chọn lĩnh vực hoàn tiền (mua sắm, ẩm thực, du lịch, phong cách sống) với mức hoàn đến 5%. Các sản phẩm này vừa hỗ trợ tài chính cá nhân, vừa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lực lượng quan trọng của nền kinh tế.

Ông Vũ Hồng Phú, thành viên Ban điều hành MB, cho biết sự hiện diện tại triển lãm thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước của MB, đồng thời củng cố vị thế top 5 ngân hàng tại Việt Nam.

"Tham gia triển lãm, chúng tôi không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà muốn kể câu chuyện đồng hành cùng đất nước, từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn, từ những giải pháp tài chính đơn giản đến hệ sinh thái số toàn diện", ông nói.

Gian hàng MB đón Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng đoàn lãnh đạo ghé thăm. Ảnh: MB

Với hơn 32 triệu người dùng App MBBank, cùng đội ngũ 2.000 kỹ sư công nghệ và hạ tầng hiện đại, MB luôn xác định chuyển đổi số là động lực phát triển then chốt. Trong năm 2025, các nền tảng chủ lực như App MBBank, Biz MBBank và Banking-as-a-Service (BAAS), đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng khách hàng, CASA và doanh thu. Đặc biệt, Biz MBBank giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngân hàng cũng tích hợp dữ liệu định danh điện tử (VNeID) và hệ sinh thái số của MB, giúp khách hàng dễ dàng nhận các khoản hỗ trợ một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Với định hướng trở thành "Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu", MB đã và đang đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, đổi mới sản phẩm và dịch vụ. Vị thế Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam là minh chứng cho năng lực cạnh tranh cũng như tầm vóc ngày càng mở rộng của MB.

"Chúng tôi kiên định chiến lược số hóa toàn diện, lấy công nghệ và đổi mới làm nền tảng để MB vững bước ra khu vực, đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước", ông Vũ Hồng Phú nhấn mạnh.

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng. Sự kiện sẽ mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9.

Minh Ngọc