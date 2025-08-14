MB hút khách hàng tiểu thương bằng hệ sinh thái số

Hệ sinh thái thanh toán số, hỗ trợ xuất hóa đơn, kê khai thuế của MB tiếp cận hơn 1,9 triệu tiểu thương cả nước, tăng 26,6% so với cuối năm 2024.

Theo số liệu MB, lượng tiểu thương sử dụng dịch vụ thanh toán số của ngân hàng đạt 1,9 triệu hộ, chiếm hơn 36% trên 5,2 triệu hộ toàn quốc. Riêng số người dùng mSeller tăng 33% so với mức 15.000 cuối năm ngoái.

Ông Vũ Hồng Phú, đại diện MB, cho biết đà tăng trưởng đến từ các giải pháp chuyên biệt cho tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Nghị định 70 yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế đầy đủ từ 1/6.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

MB xây dựng "Gói công cụ toàn diện" gồm phần mềm bán hàng, loa thanh toán thông minh, giải pháp thanh toán VietQR và các tiện ích bổ trợ, nhằm giúp hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ quy định về xuất hóa đơn điện tử, kê khai - quyết toán thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh thu và tối ưu chi phí vận hành.

Phần mềm bán hàng mSeller là ứng dụng cho phép theo dõi doanh thu, thanh toán QR động, xuất hóa đơn điện tử, đồng bộ dữ liệu bán hàng và hỗ trợ kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí, tích hợp đồng bộ và đơn giản hóa thủ tục. Dữ liệu bán hàng được đồng bộ tự động, hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế, đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật và tối ưu vận hành.

Trong gói công cụ toàn diện, MB còn triển khai loa thanh toán thông minh. Chỉ với một thiết bị, chủ hộ kinh doanh có thể nhận thông báo tiền về tức thì bằng giọng nói, quản lý doanh thu và xuất hóa đơn điện tử ngay trên ứng dụng MBBank. Toàn bộ thao tác được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng MBBank, không cần chuyển sang nền tảng khác.

Hóa đơn có thể được gửi ngay cho khách hàng qua email, Zalo hoặc lưu về máy để sử dụng sau giúp hộ kinh doanh minh bạch hóa giao dịch và thuận lợi khi làm việc với khách hàng hoặc cơ quan thuế.

MB mở rộng hỗ trợ khách hàng tiểu thương bằng hệ sinh thái số. Ảnh: MB

Đại diện ngân hàng cho biết việc tích hợp tính năng xuất hóa đơn trên Loa thanh toán MB là bước tiến mới trong hệ sinh thái giải pháp số dành cho khách hàng tiểu thương, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Đây là những người vốn quen vận hành đơn giản, ưu tiên sự tiện lợi và bước đầu ứng dụng số hóa trong việc kinh doanh cửa hàng.

Giải pháp tài chính cho tiểu thương

Ngoài việc hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70, MB còn cung cấp nhiều giải pháp tiện ích khác như: Bảo hiểm thời tiết theo lượng mưa, gói vay vốn miễn lãi 7 ngày hay giải pháp thanh toán VietQR kèm ưu đãi tặng tài khoản số đẹp.

Sản phẩm bảo hiểm thời tiết phù hợp với nhiều nhóm khách hàng cá nhân, đặc biệt hữu ích cho tiểu thương, tài xế hoặc nhân viên giao hàng - những người dễ bị ảnh hưởng trực tiếp khi thời tiết xấu khiến lượng đơn giảm và thu nhập sụt.

Cụ thể, khi lượng mưa vượt ngưỡng thỏa thuận, khách hàng được tự động chi trả bồi thường lên đến 15 triệu đồng mà không cần nộp hồ sơ, giúp bù đắp thu nhập khi công việc bị gián đoạn do mưa lớn.

Bên cạnh Bảo hiểm thời tiết, MB giới thiệu gói vay vốn miễn lãi 7 ngày, vay đến 100 triệu đồng, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sử dụng vốn. Toàn bộ quy trình đăng ký và kiểm tra hạn mức đều có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng MBBank, tiết kiệm thời gian và thủ tục.

Với VietQR, giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn trong vận hành kinh doanh hằng ngày. Ngân hàng còn thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật qua Zalo để đồng hành trong quá trình vận hành giúp hộ tiểu thương vận hành nhanh gọn hơn.

MB xác định chiến lược số hóa toàn diện cho nhóm tiểu thương không chỉ dừng ở cung cấp công cụ thanh toán hay giải pháp tài chính đơn lẻ, mà là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ - từ quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai thuế, đến bảo hiểm rủi ro và tiếp cận vốn linh hoạt. Mục tiêu là giúp hàng triệu hộ kinh doanh tiềm năng từng bước chuyển đổi vận hành sang môi trường số, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nâng cao năng suất và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Thái Anh