MB giữ vị trí top 2 thương hiệu ngân hàng Việt

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nằm trong top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025, giữ vị trí thứ hai trong nhóm ngân hàng, theo bảng xếp hạng của Campaign Asia-Pacific.

Bảng xếp hạng do Campaign Asia phối hợp Pureprofile thực hiện, dựa trên khảo sát hơn 10.000 người tiêu dùng tại Đông Nam Á, ghi nhận các thương hiệu dẫn đầu nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng nhanh, công nghệ, tài chính đến dịch vụ số.

MB thuộc top 50 thương hiệu hàng đầu, top 2 thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam. Ảnh: MB

Trong bảng xếp hạng, MB đứng vị trí 26, bên cạnh nhiều "ông lớn" toàn cầu và nhiều thương hiệu Việt như: Vietnam Airlines, Vietcombank, Viettel... Campaign Asia nhận định sự góp mặt ở thứ hạng cao của nhiều thương hiệu Việt cho thấy xu hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định năng lực cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia. Trong đó, MB được đánh giá là trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái tài chính số của người Việt.

Đại diện MB cho biết, kết quả này là minh chứng cho hành trình chuyển đổi số toàn diện và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm của ngân hàng Big 5.

Với mục tiêu trở thành "ngân hàng số toàn diện", nhiều năm qua MB đầu tư mạnh vào công nghệ và nhân sự, xây dựng hệ sinh thái đa dạng đáp ứng hầu hết nhu cầu tài chính của khách hàng. Ngân hàng liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ cho từng phân khúc, đón đầu biến động thị trường. Một số sản phẩm nổi bật của MB như: chi trả lương doanh nghiệp, cấp vốn và ứng dụng quản lý bán hàng mSeller cho hộ kinh doanh, MB Priority Land, cùng các dòng thẻ ưu đãi MB Visa Hi Biz, MB Mastercard Platinum...

Tư duy đổi mới sáng tạo giúp MB liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ảnh: MB

Nhà băng cũng liên tục nâng cấp công nghệ bảo mật, triển khai cảnh báo tài khoản rủi ro, phát hiện gian lận và nguy cơ chiếm quyền kiểm soát từ ứng dụng gián điệp... giúp khách hàng giao dịch an toàn. Nhờ đó, ứng dụng MBBank nhiều năm giữ vị trí số một trong nhóm ứng dụng tài chính miễn phí trên App Store, với hơn 33 triệu người dùng. Báo cáo của Brand Finance năm 2025 cũng ghi nhận giá trị thương hiệu MB đạt gần 1,6 tỷ USD.

Theo MB, sự tin tưởng và yêu thích của người dùng là nền tảng để ngân hàng duy trì vị trí trong nhóm Big 5 tại Việt Nam và hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu khu vực.

Minh Ngọc