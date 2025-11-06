MB giới thiệu gói giải pháp tài chính cho khách hàng quân đội và quân nhân

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai gói giải pháp "M.Companion" gồm nhiều ưu đãi dành cho khách hàng quân đội và quân nhân, hỗ trợ tối ưu vận hành, đảm bảo an toàn tài chính.

Giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng quân đội

Trong bối cảnh các khách hàng quân đội đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế, nhu cầu về giải pháp tài chính đồng bộ, linh hoạt trở nên cấp thiết. Trước nhu cầu này, MB cung cấp gói sản phẩm toàn diện gồm: cấp tín dụng ngắn hạn, cấp tín dụng trung dài hạn đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho khách hàng. Ngân hàng có thể tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn lưu động; đối với đầu tư tài sản cố định hoặc dự án, mức tài trợ tới 70% tổng mức đầu tư, đi kèm cơ chế tài sản bảo đảm linh hoạt.

Gói giải pháp dành riêng cho khách hàng quân đội. Ảnh: MB

Bên cạnh cấp vốn, MB còn cung cấp hệ thống chi lương tập trung: miễn trọn đời phí dịch vụ, cho phép trả lương hàng loạt tới 40.000 nhân sự chỉ với một lệnh duy nhất. Doanh nghiệp có thể thiết lập phê duyệt nhiều cấp, phân quyền theo phòng ban, đối soát tức thì và xuất báo cáo chuẩn hóa để hạch toán.

Hệ thống kết nối Internet Banking doanh nghiệp và API/Host-to-Host, tự động hóa quy trình từ lập bảng lương đến ghi có tài khoản, giảm sai sót thủ công và rút ngắn thời gian xử lý trong kỳ cao điểm. Cơ chế bảo mật nhiều lớp và khung giờ xử lý cố định cũng giúp quy trình tinh gọn, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm người lao động.

Về chính sách giá, MB mang đến giải pháp tài chính tổng thể giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn một cách hiệu quả. Ở mảng huy động, doanh nghiệp được lựa chọn danh mục tiền gửi với kỳ hạn linh hoạt, cùng lãi suất cạnh tranh đến 5,2% một năm, kèm theo các gói tiền gửi được thiết kế riêng để quản trị dòng tiền theo chu kỳ sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, khi phát sinh nhu cầu bổ sung vốn, MB sẵn sàng cấp tín dụng với lãi suất vay vốn lưu động chỉ từ 5% một năm tùy hồ sơ và chính sách hiện hành, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vốn tổng thể.

"Khách hàng quân đội thường đảm nhiệm nhiều dự án trọng điểm, đòi hỏi giải pháp tài chính vừa linh hoạt vừa bền vững. M.Companion giúp quản trị dòng tiền hiệu quả và tối ưu chi phí vận hành", đại diện MB cho biết.

Hỗ trợ tài chính cho quân nhân

Song song với việc đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái quân đội, MB mở rộng hỗ trợ tới từng cá nhân trong lực lượng, giúp lực lượng quân nhân chủ động hơn trong quản lý tài chính và ổn định đời sống.

Cụ thể, đối với quân nhân từ cấp Thiếu úy trở lên, MB triển khai M.Companion - Quân nhân, tích hợp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm, đầu tư, thẻ và bảo hiểm trên cùng nền tảng số.Theo đó, quân nhân có thể vay thế chấp tới 100 tỷ đồng, thời gian vay tới 35 năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và miễn phí trả nợ trước hạn; hoặc vay tín chấp tối đa 2 tỷ đồng, giải ngân tự động qua ứng dụng MB cho khách hàng nhận lương qua ngân hàng. Ngoài ra, gói sản phẩm cung cấp thẻ tín dụng MB JCB Platinum và MB MasterCard Platinum với ưu đãi hoàn tiền tới 30% trên Google Play, cùng nhiều đặc quyền về ẩm thực, golf, phòng chờ sân bay.

Theo đại diện ngân hàng, theo khảo sát thực tế, nhiều quân nhân thường phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất như luân chuyển công tác, ổn định chỗ ở mới hay chi phí học tập - y tế cho con nhỏ. Việc có thể giải ngân nhanh, quản lý khoản vay và tích lũy ngay trên ứng dụng MB giúp họ tiết kiệm thời gian, chủ động dòng tiền và yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Gói giải pháp dành riêng cho khách hàng quân nhân. Ảnh: MB

Ở mảng tích lũy, khách hàng có thể gửi tiết kiệm linh hoạt từ 50.000 đồng; tham gia chứng chỉ quỹ MBAM từ 10.000 đồng với mức sinh lời tham chiếu cao hơn tiền gửi 0,5-1 điểm % một năm; hoặc lựa chọn các quỹ trung - dài hạn BMFF, MBVF với lợi suất bình quân 10-12% một năm (số liệu quá khứ; lợi suất tương lai không được bảo đảm).

Bổ trợ cho danh mục tài chính là bảo hiểm "Toàn gia hạnh phúc", với quyền lợi tới 3,5 tỷ đồng, bảo vệ trước gần 140 bệnh hiểm nghèo, kèm thẻ chăm sóc sức khỏe cho người thân. Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của MIC hỗ trợ bảo lãnh viện phí tối đa 300 triệu đồng một năm cho điều trị nội trú, ngoại trú, thai sản và nha khoa (theo điều khoản, điều kiện của từng sản phẩm).

Đại diện MB kỳ vọng M.Companion sẽ trở thành người bạn đồng hành tài chính của mỗi quân nhân, giúp quản lý chi tiêu, tích lũy bền vững và chủ động ứng phó rủi ro, để họ an tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Là một trong 5 ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội luôn giữ vững bản lĩnh và kỷ luật người lính trong mọi hoạt động, đồng thời không ngừng đổi mới để hướng tới mục tiêu dẫn dắt trong kỷ nguyên số. Trên hành trình đó, MB kiên định hai sứ mệnh song hành: vừa là tập đoàn tài chính số phục vụ người dân và doanh nghiệp, vừa là hậu phương kinh tế vững mạnh cho lực lượng Quân đội. Thông qua các giải pháp tài chính chuyên biệt và các hoạt động vì cộng đồng, MB mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "dân giàu, nước mạnh".

Minh Ngọc