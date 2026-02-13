MB dự kiến kinh doanh vàng và lập sàn tài sản số

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, ngân hàng dự kiến sẽ lấn sân sang các lĩnh vực mới như kinh doanh vàng và chuẩn bị nền tảng an toàn để tham gia thị trường tài sản số.

Thông tin được người đứng đầu ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/2. Với mảng kinh doanh vàng, lãnh đạo MB cho biết ngân hàng đã sẵn sàng về hạ tầng công nghệ và quy trình vận hành, hiện chờ cơ quan quản lý cấp phép và phân bổ hạn mức để triển khai chính thức. Chiến lược của MB không nhắm tới phân khúc tích trữ vàng miếng quy mô lớn, mà tập trung vào khách hàng đại chúng với mô hình tích lũy tiểu khoản.

"Mục tiêu của MB là giúp người có thu nhập thấp, chỉ với 50.000 đồng vẫn có thể tích lũy vàng cho các mục tiêu tương lai như đám cưới, của để dành, tránh áp lực mua vàng khi giá tăng cao", ông Thái chia sẻ.

Hiện các tính năng mua bán vàng tích lũy đã được MB hoàn thiện trên ứng dụng ngân hàng số và dự kiến triển khai thí điểm nội bộ cho cán bộ nhân viên trước khi mở rộng ra thị trường.

Ông Lưu Trung Thái phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MB

Bên cạnh vàng, MB cũng dự định tham gia thị trường tài sản số (digital assets). Tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng nhìn nhận đây là lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn công nghệ rất khắt khe.

"Chúng tôi đặt yêu cầu an toàn công nghệ ở mức cao nhất có thể. Dù không thể đảm bảo 100%, nhưng phải tiệm cận mức an toàn tối đa. Đây là bài toán rất khó, song cũng chính là lý do MB lựa chọn theo đuổi, bởi nếu dễ thì sẽ không còn lợi thế cạnh tranh", ông Thái nhấn mạnh.

Để giải quyết bài toán hạ tầng, MB đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Dunamu, đơn vị vận hành sàn giao dịch tài sản số lớn nhất Hàn Quốc. Theo lãnh đạo ngân hàng, hợp tác này nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý giao dịch tốc độ cao, yếu tố vượt xa chuẩn vận hành của ngân hàng truyền thống.

Ông Lưu Trung Thái cũng khẳng định MB sẽ không trực tiếp đầu tư hay giao dịch tiền số để tránh rủi ro biến động giá. Thay vào đó, ngân hàng định vị vai trò là đơn vị cung cấp hạ tầng và dịch vụ "ngân hàng giao dịch" (transaction banking) cho các sàn tài sản số, đảm bảo dòng tiền minh bạch, an toàn và tuân thủ quy định pháp lý.

Ban lãnh đạo MB tham gia Hội nghị Nhà đầu tư, ngày 2/2. Ảnh: MB

Trong sự kiện, ban lãnh đạo ngân hàng cũng công bố kế quả kinh doanh và định hướng phát triển năm 2026 tới các nhà đầu tư. Tổng tài sản của ngân hàng năm 2025 đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 43% so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên cả tín dụng và huy động vốn của MB đồng thời vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cụ thể, tín dụng hợp nhất tăng 37% (riêng ngân hàng mẹ tăng 35%), trong khi huy động vốn tăng 32%.

Các chỉ số sinh lời tiếp tục duy trì ở nhóm cao của hệ thống, với ROE đạt 21,15%, ROA trên 2% và NIM ở mức 4,03%. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 24%, đạt 348.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm cao nhất thị trường. Tổng thu nhập hoạt động năm 2025 đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, trong đó thu ngoài lãi chiếm 24%.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên doanh thu từ kênh số chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của MB, đạt 25.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 35,6% của năm 2024. Doanh số giải ngân qua kênh số đạt 822.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và cao gấp 9 lần so với năm 2023.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm xuống 1,29%, riêng ngân hàng mẹ là 1,13%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 100% tại ngân hàng mẹ và 94% trong cả tập đoàn. Hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 11%. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của MB đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, đưa nhà băng gia nhập "câu lạc bộ" các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Kết thúc năm 2025, MB có thêm 4,8 triệu khách hàng mới, nâng tổng quy mô khách hàng lên mốc 35 triệu, tương đương 1/3 dân số Việt Nam. Tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 99%, cho thấy thói quen của người dùng đã chuyển dịch hoàn toàn sang không gian mạng.

Ngọc Lệ