MB đồng hành cùng tiểu thương chuyển đổi kê khai thuế

MB triển khai chuỗi hoạt động "Cùng chợ lên số" tại các khu chợ truyền thống, tư vấn về tính năng xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số cho khách hàng.

Chuỗi hoạt động "Cùng chợ lên số" tại các khu chợ truyền thống do MB triển khai nhằm hỗ trợ tiểu thương làm quen với công nghệ, đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa giao dịch theo Nghị định 70, làm cơ sở để chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai về quản lý thuế với hộ kinh doanh.

Thông qua các gian hàng trải nghiệm, chương trình tư vấn trực tiếp về giải pháp xuất hóa đơn điện tử, chữ ký số và quản lý bán hàng trên nền tảng mSeller. Công cụ giúp người kinh doanh theo dõi doanh thu, tạo đơn, xuất hóa đơn ngay trên điện thoại.

Nhân viên MB hướng dẫn tiểu thương chợ Hôm về tính năng hóa đơn điện tử. Ảnh: MB

Chuỗi hoạt động khởi động từ cuối tháng 10 tại chợ Hôm (Hà Nội) và chợ Tân Định (TP HCM), nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng chợ lên số", diễn ra đúng vào thời điểm chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang thuế kê khai bắt đầu.

Hoạt động thể hiện sự đồng hành của MB trong việc hỗ trợ nhanh chóng các hộ và cá nhân kinh doanh thích ứng với quy định mới, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về việc xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang kê khai thuế từ ngày 1/1/2026.

Nhân viên MB cũng tiểu thương trong chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi số. Ảnh: MB

Theo MB, mSeller là giải pháp chính được ngân hàng giới thiệu dành cho hộ kinh doanh, phù hợp đa dạng ngành hàng từ bán lẻ đến kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, salon tóc... Giải pháp cho phép người dùng tạo đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu trên điện thoại mà không cần đầu tư máy móc phần cứng cồng kềnh.

Theo thống kê của MB, việc sử dụng giải pháp số giúp tiết kiệm khoảng 35% thời gian giao dịch và cắt giảm 25% chi phí vận hành so với cách quản lý thủ công. Đến nay, hơn 20.000 hộ kinh doanh trên toàn quốc đã ứng dụng mSeller trong hoạt động bán hàng.

Tiểu thương chợ Tân Định được nhân viên MB hướng dẫn chuyển đổi số. Ảnh: MB

Từ ngày 2/10 đến ngày 2/10/2026, MB triển khai chương trình "Quản lý dễ dàng - Bán hàng thảnh thơi" dành cho khách hàng đăng ký mới MB mSeller. Các ưu đãi lên đến 2,2 triệu đồng bao gồm 12 tháng sử dụng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng mSeller, 6 tháng sử dụng chữ ký số và 1,000 hóa đơn điện tử. Hoạt động nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số, vừa tối ưu hiệu quả bán hàng vừa tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai, MB đồng thời tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp tại chợ để hỗ trợ tiểu thương sử dụng ứng dụng thuận tiện hơn. Các hoạt động này được xem là cầu nối giúp ngân hàng nắm bắt nhu cầu thực tế của người kinh doanh nhỏ lẻ, từ đó tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo hướng dễ tiếp cận và phù hợp hơn với từng nhóm người dùng.

Thái Anh