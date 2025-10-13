MB đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp

Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức đào tạo tài chính xanh, giới thiệu gói tài trợ thuê đất đến 80% giá trị tài sản cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp ở TP HCM, hướng tới phát triển bền vững.

Trong tháng 9, Ngân hàng Quân đội (MB) đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại TP HCM, Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam và nền tảng kết nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo BambuUP triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và giới hạn "Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững TP HCM 2025".

Chương trình đã cung cấp cho gần 150 lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất và quản lý tại các khu, cụm công nghiệp trọng điểm phía Nam những kiến thức thực chiến về bốn trụ cột chuyển đổi xanh: ESG, tín chỉ carbon, công nghệ - dữ liệu, nhân sự xanh, cùng hai nội dung trọng tâm: tài chính xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Song song hoạt động đào tạo, ngân hàng còn giới thiệu sản phẩm "Tài trợ khách hàng thuê đất trong khu công nghiệp", hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, xây dựng hoặc cho thuê nhà xưởng, với hạn mức tới 80% giá trị đất thuê. Doanh nghiệp được giải ngân ngay từ khi ký hợp đồng thuê đất, hưởng ân hạn gốc đến 24 tháng và lãi suất từ 6,5% một năm. Việc nhận bảo đảm bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất cùng tài sản gắn liền trên đất giúp doanh nghiệp linh hoạt sử dụng vốn trong suốt vòng đời dự án.

MB tài trợ tới 80% tiền thuê đất cho khách hàng đầu tư dự án trong khu công nghiệp. Ảnh: MB

Bà Lê Kim Chi, đại diện Khối Khách hàng Doanh nghiệp MB cho biết, sản phẩm "Tài trợ khách hàng thuê đất trong khu công nghiệp" là "đòn bẩy vốn" giúp doanh nghiệp chủ động cân đối dòng tiền, duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư ổn định, liền mạch, đặc biệt đối với thị trường phía Nam khi TP HCM đang đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TP HCM thu hút 4,4 tỷ USD, vượt 117% kế hoạch cả năm. Riêng các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn hiện quản lý hơn 5.723 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 76,8 tỷ USD, trong đó 3.516 dự án FDI chiếm hơn 57 tỷ USD, theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM.

Sự gia tăng của dòng vốn FDI cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất tại các khu công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt tại TP HCM. Cùng với việc mở rộng nhà xưởng, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn trung - dài hạn để triển khai nhanh dự án, tối ưu chi phí sử dụng đất và hạ tầng.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc triển khai sản phẩm tài trợ thuê đất giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn vốn linh hoạt, giải ngân nhanh trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành. Đồng thời, MB kỳ vọng việc kết hợp các gói tài trợ vốn, giải pháp tài chính xanh và nền tảng ngân hàng số sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nắm bắt cơ hội, mở rộng năng lực sản xuất, phát triển bền vững.

Minh Ngọc