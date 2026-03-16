MB đồng hành cùng Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh

MB triển khai bộ giải pháp tài chính số, hưởng ứng "Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế" do Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức.

Sáng 16/3, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức Lễ ra quân phát động "Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế". Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Cục Thuế, đại diện 25 thuế cơ sở, cùng các ngân hàng thương mại và nhà cung cấp giải pháp công nghệ.

Theo Cục Thuế Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 350.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, dự kiến tăng lên 400.000 trong thời gian tới. Cơ quan quản lý định hướng thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và quản lý tài chính số, trong đó khuyến khích mỗi hộ kinh doanh sở hữu ít nhất một tài khoản ngân hàng.

Các dịch vụ tài chính số như nộp thuế trực tuyến, nhắc kỳ hạn thuế, sao kê và ký số điện tử, cùng cơ chế trích nộp thuế tự động theo kỳ được khuyến khích triển khai nhằm minh bạch dòng tiền và đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong bối cảnh nhiều quy định mới liên quan đến quản lý doanh thu và tài khoản thanh toán dành cho hộ kinh doanh được áp dụng từ năm 2026, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, hệ thống ngân hàng và các đơn vị công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa hoạt động tài chính.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Vùng Khối Khách hàng cá nhân MB, tham gia nghi thức phát động chương trình. Ảnh: MB

Hưởng ứng chương trình, MB giới thiệu bộ giải pháp tài chính số MB Seller - Buôn bán an tâm, hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng và thanh toán. Hệ sinh thái này bao gồm Tài khoản hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền, VietQR động theo đơn hàng, loa thông báo giao dịch, thiết bị POS và SoftPOS chấp nhận thanh toán thẻ.

Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp nhiều tính năng như tự động đối soát giao dịch, ghi chép sổ sách và quản lý doanh thu. Hệ thống cũng hỗ trợ kê khai thuế và xuất hóa đơn điện tử theo quy định. Với nhu cầu vốn kinh doanh, MB cung cấp các gói tín dụng hạn mức tối đa 5 tỷ đồng với thủ tục đơn giản.

Bộ giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh của MB. Ảnh: MB

Đặc biệt, MB vừa ra mắt tính năng mở tài khoản hộ kinh doanh trực tuyến 100% trên ứng dụng MBBank. Chủ hộ có thể đăng ký tài khoản ngay trên điện thoại mà không cần đến quầy giao dịch.

Giải pháp này giúp chủ hộ kinh doanh mở tài khoản đứng tên hộ kinh doanh theo đúng quy định, đồng thời quản lý song song dòng tiền cá nhân và doanh thu bán hàng trên cùng một ứng dụng. Việc tách bạch doanh thu kết hợp với tính năng liên kết eTax Mobile giúp tối ưu quy trình kê khai và nộp thuế trực tuyến. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 500 triệu đồng cùng mã QR thanh toán tích hợp sẵn.

Đại diện MB cho biết việc phối hợp cùng cơ quan thuế nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp tài chính số thuận tiện hơn, từ đó chuẩn hóa hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật.

Việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tham gia chương trình do Thuế TP Hà Nội phát động cho thấy sự phối hợp giữa ngân hàng và cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện và phù hợp quy định pháp luật. Thông qua các nền tảng ngân hàng số, MB kỳ vọng góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của nền kinh tế.

Minh Ngọc