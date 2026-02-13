MB đặt mục tiêu nâng vốn hóa lên 10 tỷ USD vào năm 2027

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, vốn hóa của ngân hàng đã tăng gần 10 lần kể từ năm 2017, đạt khoảng 8,5 tỷ USD, tạo nền tảng cho mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2027.

Thông tin được người đứng đầu Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chia sẻ tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 2/2. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, tổng tài sản MB năm 2025 đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 43% so với năm 2024. Đây cũng là năm đầu tiên cả tín dụng và huy động vốn của MB đồng thời vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Cụ thể, tín dụng hợp nhất tăng 37% (riêng ngân hàng mẹ tăng 35%), trong khi huy động vốn tăng 32%.

Sự kiện được phát trực tiếp tới các nhà đầu tư. Ảnh: MB

Các chỉ số sinh lời tiếp tục duy trì ở nhóm cao của hệ thống, với ROE đạt 21,15%, ROA trên 2% và NIM ở mức 4,03%. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tuy giảm nhẹ về tỷ lệ, đạt 37,8% do có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, nhưng số dư tuyệt đối vẫn tăng 24%, đạt 348.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm cao nhất thị trường.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2025 đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, trong đó thu ngoài lãi chiếm 24%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm xuống 1,29% (riêng ngân hàng là 1,13%), so với 1,87% vào cuối quý III/2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 100% tại ngân hàng mẹ và 94% trong cả tập đoàn. Hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 11%. Tỷ lệ CIR toàn tập đoàn giảm xuống 29,1%, thấp hơn 1,6% so với năm trước; riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 26%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của MB đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Kết quả này đưa nhà băng gia nhập "câu lạc bộ" các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên doanh thu từ kênh số chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của MB, đạt 25.600 tỷ đồng. Doanh số giải ngân qua kênh số đạt 822.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và cao gấp 9 lần so với năm 2023.

Ông Vũ Thành Trung, Phó chủ tịch HĐQT MB. Ảnh: MB

Theo ông Vũ Thành Trung, Phó chủ tịch HĐQT MB, nền tảng công nghệ là động lực then chốt giúp ngân hàng duy trì hiệu quả lợi nhuận trong bối cảnh mở rộng quy mô nhanh. Lũy kế giai đoạn 2015-2025, MB đã đầu tư khoảng 16.800 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số.

Kết thúc năm 2025, MB có thêm 4,8 triệu khách hàng mới, nâng tổng quy mô khách hàng lên mốc 35 triệu, tương đương 1/3 dân số Việt Nam. Tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 99%, cho thấy thói quen của người dùng đã chuyển dịch hoàn toàn sang không gian mạng.

Song song với chuyển đổi số, tận dụng hành lang pháp lý mới, MB đã mở rộng độ phủ vật lý thông qua mô hình "ngân hàng đại lý", với khoảng 1.800 điểm trên toàn quốc, hỗ trợ các giao dịch cơ bản như nộp - rút tiền, chuyển khoản tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến sang năm 2027, tổng giá trị vốn hóa của MB có thể cán đến mốc 10 tỷ USD.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, đại diện MB cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn quanh mức 35%. Lợi nhuận dự kiến tăng 15-20%, lên khoảng 39.500 tỷ đồng, trong đó các công ty thành viên đóng góp 12-13% tổng lợi nhuận.

Về động lực tăng trưởng, ngân hàng hướng tới nâng tỷ trọng doanh thu từ kênh số lên 60%, đồng thời cải thiện năng suất lao động thêm khoảng 15% thông qua tự động hóa và AI. Mảng bán lẻ tiếp tục là trụ cột, với mục tiêu tăng tỷ trọng 1,5-2% mỗi năm. Song song đó, ngân hàng mở rộng cho vay các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và từng bước tiếp cận phân khúc khách hàng FDI. Đặc biệt, ông Thái tiết lộ MB sẽ lấn sân sang các lĩnh vực mới như kinh doanh vàng và chuẩn bị nền tảng an toàn để tham gia thị trường tài sản số.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB. Ảnh: MB

Nhà băng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu toàn tập đoàn dưới 1,5% (riêng ngân hàng dưới 1%), duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 100%, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) luôn đạt trên 10,5%. Để hỗ trợ quy mô tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2028, ngân hàng cũng lên lộ trình tăng vốn, hướng tới việc áp dụng sớm Thông tư 14 (Basel III) theo phương pháp nâng cao (IRB), giúp tối ưu hóa tài sản rủi ro và nâng cao uy tín của MB trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo nhà băng khẳng định sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, không nới rộng biên lãi ròng (NIM) mà lấy quy mô và hiệu suất để bù đắp, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, tập trung hỗ trợ nhu cầu tín dụng ở thực của người dân và các lĩnh vực sản xuất - xuất khẩu theo định hướng của Chính phủ.

Ngọc Lệ