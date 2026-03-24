MB dẫn đầu thị trường về tốc độ giải ngân vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Theo Báo cáo đo lường "Tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ" do MiBrand thực hiện tại tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, MB đứng đầu về tốc độ giải ngân cấp vốn cho nhóm doanh nghiệp nhỏ.

Báo cáo được MiBrand khảo sát trên 350 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, trong tháng 3/2026. MB được doanh nghiệp đánh giá nhanh nhất về tốc độ giải ngân ở cả hình thức giải ngân truyền thống (13,8% lựa chọn) và qua ứng dụng doanh nghiệp BIZ MBBank (23% lựa chọn), vượt qua Techcombank và Vietcombank.

Kết quả xếp hạng tốc độ giải ngân các ngân hàng. Ảnh: Mibrand

Trong bối cảnh thị trường biến động và nhu cầu vốn lưu động tăng cao, khả năng tiếp cận vốn nhanh được nhiều doanh nghiệp xem là yếu tố quyết định khi lựa chọn ngân hàng vì ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì dòng tiền và hoạt động kinh doanh. Báo cáo cho thấy, tốc độ xử lý hồ sơ đang trở thành một tiêu chí cạnh tranh rõ nét trên thị trường tín dụng doanh nghiệp.

Theo kết quả báo cáo: sau khi loại trừ yếu tố lãi suất và phí, ba tiêu chí được doanh nghiệp ưu tiên nhất khi lựa chọn ngân hàng gồm giải ngân nhanh (51%), thời gian phê duyệt nhanh (43%) và thủ tục đơn giản (38%).

Các yếu tố liên quan đến trải nghiệm số như khả năng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực và quy trình vay có thể thực hiện online lần lượt đạt 16,3% và 12,6%. Dù tỷ lệ chưa cao bằng nhóm yếu tố về tốc độ và thủ tục, kết quả này cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp đối với tính minh bạch và khả năng theo dõi hành trình vay vốn đang tăng dần.

Các yếu tố quyết định khi doanh nghiệp lựa chọn sử dụng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng. Ảnh: Mibrand

"Khi đánh giá dịch vụ tín dụng, doanh nghiệp không chỉ nhìn vào chi phí vốn mà còn quan tâm tới khả năng tiếp cận vốn nhanh và quy trình xử lý minh bạch. Việc MB được xếp hạng cao về tốc độ cho vay là một chỉ báo đáng chú ý về năng lực phục vụ phân khúc doanh nghiệp quy mô nhỏ", ông Lại Tiến Mạnh, Giám đốc MiBrand chia sẻ.

Về phía MB, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó giám đốc Khối SME, Giám đốc Nhà máy số Doanh nghiệp MB cho biết ngân hàng đang đẩy mạnh các giải pháp tín dụng số cho phân khúc doanh nghiệp nhỏ thông qua nền tảng BIZ MBBank, với trọng tâm là rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa toàn bộ hành trình vay vốn.

"Chúng tôi không chỉ số hóa quy trình vay vốn, mà đang tái thiết kế toàn bộ trải nghiệm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ theo hướng nhanh hơn, đơn giản hơn và minh bạch hơn. Mục tiêu của MB là để doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn ngay khi cơ hội xuất hiện, thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như cách cho vay truyền thống", ông Cường chia sẻ.

Khi khách hàng vay qua ứng dụng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank, thời gian giải ngân bình quân chỉ trong 24 giờ, với phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa ba ngày, thậm chí có trường hợp được giải ngân ngay trong ngày. Trên nền tảng này, doanh nghiệp có thể khởi tạo hồ sơ vay trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và nhận giải ngân ngay trong ngày nếu hồ sơ đủ điều kiện, không cần đến quầy giao dịch.

Bên cạnh việc áp dụng công nghệ để tăng tốc độ cấp vốn cho doanh nghiệp, MB cũng vun đắp thêm năng lực bằng việc tối đa hạn mức tín chấp tới 3 tỷ đồng và hạn mức thế chấp tới 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thể kiểm tra hạn mức có sẵn dựa trên dữ liệu đánh giá từ ngân hàng, đăng ký giải ngân và theo dõi tiến độ xử lý online ngay trên BIZ MBBank, không cần ra ngân hàng, tiết kiệm thời gian để chủ động công việc.

Theo các chuyên gia thị trường, trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thường xuyên cần vốn ngắn hạn để duy trì dòng tiền, khả năng rút ngắn thời gian phê duyệt, thủ tục đơn giản, số hoá và giải ngân đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng trên thị trường tín dụng SME.

MiBrand là công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn giải pháp tăng trưởng kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp từng thực hiện nhiều khảo sát và báo cáo chuyên sâu nhằm đo lường sức khỏe thương hiệu và phân tích hành vi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Minh Ngọc