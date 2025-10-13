MB cung cấp bộ giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển bộ giải pháp tài chính với nhiều quy mô dành cho doanh nghiệp, nhằm tối ưu vốn, gia tăng thanh khoản, chuẩn hóa quản trị, thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hưng, Giám đốc một công ty cơ khí tại Bình Dương chia sẻ, sau nhiều tháng đàm phán, công ty đã ký được một hợp đồng xuất khẩu linh kiện 100 tỷ đồng sang châu Âu, nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo dòng tiền ập đến.

"Đối tác yêu cầu giao hàng trước, thanh toán sau, trong khi vốn lưu động gần như đã dồn hết vào nguyên liệu và nhân công. Chỉ cần chậm một khâu, cả dây chuyền có thể phải dừng lại", ông Hưng chia sẻ.

Song, doanh nghiệp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, xoay vòng vốn khi sử dụng sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ L/C nội địa của MB. Đây là một hình thức tài trợ thương mại linh hoạt, cho phép doanh nghiệp nhận tiền ngay sau khi giao hàng, trong khi ngân hàng chịu trách nhiệm thu hồi từ bên mua. Nhờ đó, dòng tiền được xoay vòng nhanh, kế hoạch sản xuất được duy trì liên tục và doanh nghiệp không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vay ngắn hạn.

Theo PwC, 65-75% cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc vào ngắn hạn, khiến họ dễ bị "hụt hơi" khi chi phí vay tăng hoặc chu kỳ thanh toán kéo dài. Trong khi đó, với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư FDI, bài toán vốn thường phức tạp hơn khi quy mô đầu tư lớn, chu kỳ dài, tiến độ giải ngân chặt chẽ và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao. Nhiều doanh nghiệp gặp áp lực ngay từ khâu giải ngân, quản trị thanh khoản và kiểm soát dòng tiền, khiến tiến độ dự án hoặc kế hoạch mở rộng sản xuất bị kéo dài.

Giải pháp tài trợ thương mại nói trên là một phần trong gói sản phẩm "Tài trợ vốn lưu động và tín dụng trung - dài hạn" của MB, được thiết kế để giúp doanh nghiệp duy trì thanh khoản, mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào vốn ngắn hạn.

"Vốn không chỉ là dòng tiền, mà là phép thử năng lực quản trị. MB mong muốn trở thành đối tác tài chính chiến lược, giúp doanh nghiệp biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng", đại diện MB cho biết.

Giải pháp tín dụng trung - dài hạn cho doanh nghiệp từ MB. Ảnh: MB

Không dừng lại ở đó, trước sự chuyển dịch của dòng vốn FDI vào Việt Nam, MB tiếp tục mở rộng vai trò đồng hành cùng khối doanh nghiệp khu công nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, nhóm đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng và định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt 28,5 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng mở rộng nhà máy, thuê đất và đầu tư dây chuyền sản xuất xanh đang tạo nên nhu cầu cấp thiết về nguồn vốn linh hoạt, minh bạch và thân thiện với môi trường.

Trong bối cảnh đó, MB đã thiết kế gói tài trợ thuê đất trong khu công nghiệp, hỗ trợ tối đa 80% giá trị hợp đồng, ân hạn gốc 24 tháng, lãi suất từ 6,5% một năm. Doanh nghiệp có thể giải ngân ngay từ thời điểm ký hợp đồng, rút ngắn thời gian triển khai hạ tầng, giữ nhịp dòng tiền. Cùng với đó là tín dụng trung, dài hạn phục vụ đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, số hóa vận hành; và tín dụng xanh ưu tiên các dự án tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, năng lượng tái tạo.

Giải pháp tài trợ vốn cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Ảnh: MB

Bên cạnh các giải pháp dành cho nhóm doanh nghiệp lớn, MB cũng tập trung hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng thường gặp khó về quản trị tài chính và dòng vốn. Nhiều doanh nghiệp vẫn vận hành thủ công, chi tiêu phân tán, thiếu công cụ kiểm soát ngân sách và đối soát tự động, dẫn đến việc quản lý chi phí, chứng từ và thuế mất nhiều thời gian.

Hướng tới nhóm khách hàng này, MB phát triển thẻ doanh nghiệp đa năng MB Hi BIZ, tích hợp đồng thời hai tính năng ghi nợ và tín dụng trên một công cụ duy nhất. Doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ để thanh toán các khoản chi như công tác phí, tiếp khách, mua sắm văn phòng hoặc quảng cáo trực tuyến, đồng thời được hoàn tiền 2,5% khi chi tiêu trên các nền tảng như Google, Meta. Mỗi giao dịch thực hiện bằng thẻ đều tự động sinh chứng từ hợp lệ để khấu trừ VAT và đồng bộ với hệ thống kế toán nội bộ.

Thẻ MB Hi BIZ gồm nhiều ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: MB

Chị Thu Hà, Giám đốc tài chính của một doanh nghiệp quảng cáo tại TP HCM, cho biết công ty có hàng chục khoản chi nhỏ mỗi ngày, từ chạy quảng cáo, thuê freelancer đến hợp tác KOC, nếu thanh toán thủ công thì không thể kiểm soát nổi. Nhưng từ khi dùng thẻ MB Hi BIZ, mọi khoản chi được tổng hợp và đối soát tự động, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí kế toán cho công ty.

"Với doanh nghiệp mới thành lập cho đến khi có quy mô, mỗi quyết định đầu tư hay chi tiêu đều ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tồn tại. MB muốn đồng hành từ những bước đầu, giúp họ chuẩn hóa tài chính, quản trị rủi ro và tạo nền tảng bền vững để phát triển", ông Nguyễn Xuân Cường, đại diện phụ trách khối khách hàng doanh nghệp Micro SME của MB chia sẻ.

Nằm trong nhóm "Big 5" ngân hàng lớn tại Việt Nam, MB đóng vai trò cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế, luôn chủ động triển khai những giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp thích ứng với quy định và tiêu chuẩn mới. Thông qua các sản phẩm tín dụng xanh, giải pháp vốn linh hoạt và nền tảng tài chính số toàn diện, ngân hàng mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái tài chính, đồng hành cùng mọi doanh nghiệp: từ SME, khởi nghiệp đến tập đoàn trong nước và nhà đầu tư FDI phát triển bền vững, xây dựng một nền kinh tế Việt Nam vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Minh Ngọc