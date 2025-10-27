MB báo lãi hơn 23.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt lợi nhuận trước thuế 23.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính, kết thúc tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống. Với lợi nhuận trước thuế đạt 23.100 tỷ đồng, MB đã hoàn thành 73% kế hoạch cả năm 2025.

Dư nợ tín dụng đạt hơn 931.000 tỷ đồng, tăng gần 20%. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, SME tăng 18,5%, bán lẻ tăng 15,8%, nhờ chủ động trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.

Dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng mạnh trong 9 tháng. Ảnh: MB

Doanh thu hoạt động (TOI) đạt 48.100 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; thu nhập thuần dịch vụ tăng gần 40%, phản ánh hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm tài chính cho khách hàng.

Tiền gửi khách hàng đạt 788.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó CASA gần 292.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cơ cấu bền vững và tối ưu biên lợi nhuận (NIM).

MB hiện phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng. Ảnh: MB

Chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) ở mức 27,9%, giảm khoảng 2,3 điểm % so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm còn 1,87%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 80%, cao hơn trung bình toàn ngành.

Song song kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến nay, ngân hàng phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng, ghi nhận 9,6 tỷ giao dịch số trong 9 tháng. Doanh thu từ kênh số chiếm gần 40% tổng doanh thu toàn hệ thống.

"Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro hiệu quả và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số đang phát huy rõ rệt. MB sẽ tiếp tục duy trì cân bằng giữa quy mô - hiệu quả - bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế", đại diện lãnh đạo MB cho biết.

Minh Ngọc