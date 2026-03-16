Máy rửa chén dần thành 'trợ thủ' trong căn bếp

Máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN từ Toshiba được nhiều gia đình lựa chọn để tiết kiệm thời gian, duy trì căn bếp gọn gàng.

Sau bữa tối, căn bếp của vợ chồng Tuấn và Mai trong một căn hộ chung cư tại TP HCM thường trở nên bừa bộn với bát đĩa, nồi chảo sau khi nấu ăn. Trước đây, việc dọn dẹp thường kéo dài thêm 20-30 phút, khiến cả hai ít có thời gian nghỉ ngơi hoặc chơi cùng con nhỏ.

"Có hôm cả hai đều đi làm về muộn, ăn xong lại phải chia nhau rửa chén. Việc nhỏ thôi nhưng ngày nào cũng lặp lại nên khá mệt", Mai chia sẻ.

Mọi thứ thay đổi sau khi gia đình bắt đầu sử dụng máy rửa chén. Theo Tuấn, việc dọn bếp giờ chỉ còn là xếp bát đĩa vào máy, bấm chương trình rồi quay lại phòng khách. "Bếp gọn gàng hơn, mà mình cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi hoặc chơi với con", anh nói.

Máy rửa chén trong căn bếp gia đình. Ảnh: Toshiba

Tương tự, gia đình Khánh và Thảo (Hà Nội) cũng từng gặp tình huống "phân chia nhiệm vụ" sau mỗi bữa ăn. Cả hai đều làm việc văn phòng, thường chỉ có thời gian nấu ăn vào buổi tối. Với họ, việc rửa chén sau bữa ăn từng đôi khi khiến vợ chồng đều e ngại.

"Trước đây tụi mình thường để chén bát lại rửa sau vì khá mất thời gian, nhất là những hôm nấu nhiều món. Có hôm để qua sáng hôm sau mới dọn", Thảo kể.

Sau khi chuyển sang dùng máy rửa chén, thói quen này thay đổi. Bát đĩa được xếp vào máy ngay sau bữa ăn, không còn cảnh chồng chén trong bồn rửa. Theo Khánh, điều này giúp căn bếp luôn gọn gàng và giảm bớt cảm giác "việc nhà chưa xong" vào cuối ngày.

"Buổi tối sau khi ăn xong, tụi mình có thể dành thời gian xem phim hoặc đọc sách thay vì đứng trong bếp. Những việc nhỏ như vậy lại giúp sinh hoạt thoải mái hơn", anh nói.

Câu chuyện của hai gia đình trẻ phản ánh xu hướng đang dần phổ biến tại các căn hộ thành thị. Khi diện tích sống thu gọn và nhịp sống bận rộn hơn, nhiều gia đình bắt đầu xem máy rửa chén như một thiết bị cơ bản trong bếp, tương tự tủ lạnh hay máy giặt.

Máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN. Ảnh: Toshiba

Theo đại diện Toshiba, trước những nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đơn vị liên tục cải tiến và bổ sung vào danh sách sản phẩm nhà bếp với mẫu OriginClean DW-15F7(G)-VN, hướng đến các gia đình sống tại căn hộ hiện đại.

Sản phẩm được giới thiệu là có hệ thống rửa xoáy kép CrossWash được thiết kế với hai tay phun xoay ngược chiều, kết hợp 15 tia nước và phạm vi phun 720 độ, giúp làm sạch bát đĩa từ nhiều góc độ khác nhau.

Hệ thống xử lý nước bên trong máy rửa bát. Ảnh: Toshiba

Một trong những điểm đáng chú ý của thiết bị nằm ở công nghệ sấy khí nóng HyperDry kết hợp tính năng tự hé cửa sau khi kết thúc chu trình. Luồng khí nóng tuần hoàn giúp loại bỏ hơi ẩm, trong khi cơ chế mở cửa tự động hỗ trợ thoát hơi nước, giúp bát đĩa khô nhanh và hạn chế đọng nước.

Ngoài chức năng làm khô, máy còn được tích hợp đèn UV diệt khuẩn và đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn từ Viện Vệ sinh và Virus học của Đức, theo thông tin từ nhà sản xuất. Sau khi hoàn tất chu trình, thiết bị có thể giữ khô và ấm bát đĩa trong tối đa 168 giờ.

Bên cạnh hiệu năng, yếu tố thiết kế cũng được chú trọng để phù hợp không gian bếp căn hộ. Máy sử dụng thiết kế tràn viền với tông xám Morandi, bảng điều khiển cảm ứng đặt phía trên cánh cửa, tạo tổng thể gọn gàng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Các sản phẩm chén bát được xử lý tại máy rửa chén OriginClean DW-15F7(G)-VN. Ảnh: Toshiba

Thiết kế dạng fit-in cho phép thiết bị hòa vào hệ tủ bếp, hạn chế cảm giác cồng kềnh trong không gian nhỏ. Nhờ đó, máy có thể trở thành một phần của bố cục bếp thay vì một thiết bị tách rời.

Một chi tiết khác góp phần tạo trải nghiệm sử dụng liền mạch là công nghệ Knock to Open. Người dùng chỉ cần gõ nhẹ vào cánh cửa, hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt và mở cửa tự động, không cần tay nắm. Cách vận hành này giúp việc thao tác thuận tiện hơn khi tay đang bận hoặc ướt, đồng thời tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian bếp.

Thiết bị cũng được trang bị động cơ Origin Inverter nhằm tối ưu mức tiêu thụ điện năng, đồng thời hỗ trợ kết nối từ xa thông qua ứng dụng TSmartLife để theo dõi và điều khiển một số chức năng.

Theo Toshiba, việc phát triển các thiết bị nhà bếp như máy rửa chén hướng đến mục tiêu hỗ trợ các gia đình trẻ tối ưu thời gian sinh hoạt, đồng thời duy trì không gian bếp gọn gàng và vệ sinh.

Với nhiều gia đình trẻ, những thiết bị hỗ trợ việc dọn dẹp và giữ bếp gọn gàng đang dần trở thành một phần quen thuộc của sinh hoạt hàng ngày. Sau vài tháng sử dụng, Khánh cho biết máy rửa chén trở thành thiết bị dùng thường xuyên trong bếp, vợ chồng không còn băn khoăn ai rửa bát sau bữa ăn và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thái Anh