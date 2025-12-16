Máy lọc không khí Daikin có phin lọc bền 10 năm

Daikin giới thiệu dòng máy lọc không khí mới với công nghệ Streamer và phin lọc bền 10 năm, giúp lọc bụi mịn, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe khi ô nhiễm không khí.

Tuần qua, chất lượng không khí tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội và TP HCM, liên tục ở mức xấu đến rất xấu. Hà Nội nhiều lần lọt top các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI vượt ngưỡng nguy hiểm, trong khi TP HCM xuất hiện sương mù bụi mịn dày đặc vào buổi sáng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu chủ động bảo vệ không khí được các gia đình rất quan tâm. Nhiều gia đình lựa chọn dòng máy lọc không khí thế hệ mới của Daikin như MC80, MCK70, MCK55 do được kết hợp nhiều công nghệ mới, hỗ trợ sức khỏe gia đình.

Hệ thống phin lọc tuổi thọ cao

Máy lọc không khí Daikin thế hệ mới dùng phin lọc TAFU-HEPA hoặc HEPA tĩnh điện, loại bỏ 99,97% hạt bụi mịn. Phin khử mùi giúp xử lý mùi khó chịu, giữ không gian trong lành. Tuổi thọ phin lọc có thể đạt 10 năm trong điều kiện tiêu chuẩn, giảm chi phí thay thế và duy trì hiệu quả ổn định.

Phin lọc Hepa TAFU có hiệu suất cao hơn phin lọc Hepa truyền thống, loại bỏ lên đến 99,97% các hạt bụi mịn có kích thước nhỏ đến 0.3 micromet. Ảnh: Daikin

Ở dòng MCK55, máy kết hợp hai công nghệ độc quyền của Daikin gồm Streamer và Ion Plasma. Streamer bảo vệ phin lọc bên trong, còn Ion Plasma xử lý không khí bên ngoài. Ion Plasma tạo ra các ion điện tích nhỏ, có khả năng loại bỏ bụi, vi khuẩn và chất gây dị ứng, giúp không khí sạch hơn và bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Riêng MC80 và MCK70 được trang bị Twin Streamer, tăng gấp đôi hiệu quả xử lý bụi, vi khuẩn, nấm mốc và dị ứng. Nhờ đó, phin lọc và phin khử mùi duy trì hiệu quả lâu dài, giảm chi phí vận hành và bảo trì. Công nghệ Streamer đã được Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc (BAF) chứng nhận về khả năng bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ dị ứng.

Ngoài chức năng lọc khí, Daikin còn tích hợp hệ thống Daikin Eye, hiển thị chất lượng không khí bằng ba màu sắc cùng chỉ số PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực. Người dùng có thể theo dõi tình trạng không khí ngay trong phòng mà không cần thiết bị đo riêng. Thiết bị cũng hỗ trợ giám sát và điều chỉnh từ xa qua ứng dụng di động, giúp người dùng kiểm soát môi trường sống thuận tiện ngay cả khi không có mặt tại nhà.

Đa dạng dòng sản phẩm

Daikin có nhiều dòng máy lọc không khí phù hợp với từng nhu cầu. MC80 dùng cho không gian lớn khoảng 62 m2, MCK70 và MCK55 có thêm chức năng tạo ẩm. Trong đó, MCK55 được thiết kế cho phòng cơ bản, vừa lọc khí vừa tạo ẩm trong cùng một thiết bị.

Dòng máy lọc không khí MCK55 của Daikin có thể lọc sạch bụi bẩn và cân bằng ẩm cho không gian gia đình. Ảnh: Daikin

Máy có khả năng lọc bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc và dị ứng trong phòng khoảng 41 m2. Chức năng tạo ẩm giúp hạn chế khô da, khô họng khi dùng điều hòa mà không cần thiết bị riêng. Khay nước có ion bạc để giữ sạch, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp cho gia đình muốn tiết kiệm diện tích và chi phí. MCK55 lọc khí, xử lý mùi, duy trì hiệu quả lâu dài, đồng thời tiết kiệm điện và dễ bảo trì, thích hợp cho phòng cơ bản hoặc phòng có điều hòa.

"Máy lọc không khí Daikin thế hệ mới giúp duy trì chất lượng không khí ổn định và giảm chi phí bảo trì, giúp chủ động tạo môi trường sống an toàn cho gia đình", đại diện Daikin cho biết.

Văn Hà