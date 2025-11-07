Máy đo đường huyết liên tục 3P bổ sung miếng dán cho cảm biến

FPT tặng kèm miếng dán tăng cường trong bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P nhằm giúp cố định cảm biến chắc chắn hơn trên da.

Sau một thời gian bộ sản phẩm ra mắt, một số người dùng chia sẻ rằng mép miếng dán cảm biến đôi khi có thể bị hở nhẹ nếu va chạm mạnh hoặc ra nhiều mồ hôi. Anh Minh (40 tuổi, sống tại phường Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P. Anh cho biết cảm biến hoạt động ổn định và cho kết quả chính xác. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một lần do va chạm, mép miếng dán bị hở nhẹ, khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.

"Tôi vẫn có thể dùng trọn cảm biến 14 ngày, nhưng nếu có biện pháp giúp cố định chắc hơn hoặc tăng cường khả năng bám dính, tôi sẽ yên tâm hơn khi vận động hay làm việc", anh Minh chia sẻ.

Miếng dán tăng cường được tặng kèm với bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P. Ảnh: FPT

Ghi nhận phản hồi từ người tiêu dùng, FPT - đơn vị phát triển máy đo 3P - đã bổ sung miếng dán tăng cường, tặng kèm trong bộ sản phẩm. Phụ kiện này giúp cố định cảm biến dính chặt trên da, hạn chế tình trạng bong tróc trong quá trình di chuyển, tập luyện hay va chạm, đồng thời tăng tính thẩm mỹ và cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P gồm ba thành phần: cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare - nền tảng cho phép người dùng theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực (real-time), giám sát đường huyết 24/7 trong 14 ngày liên tục mà không cần trích máu đầu ngón tay.

Bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P. Ảnh: FPT

Theo đại diện FPT, miếng dán tăng cường được thiết kế ôm vừa khít phần miếng dán của cảm biến, với lớp keo dính đặc biệt đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo độ bám chắc, đồng thời an toàn và thân thiện với làn da người dùng. Người dùng có thể dễ dàng tự dán tại nhà trước gương hoặc nhờ người thân hỗ trợ. Với chất liệu mỏng, mềm và thoáng khí, miếng dán gần như không gây cảm giác khó chịu hay cộm da trong suốt quá trình sử dụng.

Cách sử dụng miếng dán tăng cường cũng không hề phức tạp. Cụ thể, sau khi người dùng hoàn tất bước gắn bộ truyền dữ liệu lên cảm biến trên da, đặt miếng dán tăng cường sao cho viền của miếng dán chồng khít lên mép cảm biến. Tiếp theo, mở lớp màng bảo vệ và dán cố định từng nửa, giúp đảm bảo vị trí chính xác. Cuối cùng, nhẹ nhàng miết kỹ phần viền để lớp keo bám chặt và giữ cố định cảm biến trong suốt quá trình sử dụng.

Miếng dán tăng cường được sử dụng cùng cảm biến trên da. Ảnh: FPT

Miếng dán tăng cường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Cô Hà (60 tuổi, sống tại phường Phú Mỹ, TP HCM) chia sẻ: "Miếng dán tăng cường tuy là sản phẩm tặng kèm nhưng thực sự hữu ích. Từ khi sử dụng, tôi cảm thấy cảm biến được cố định chắc chắn hơn, không lo bong ra ngay cả khi va chạm hay vận động, cảm giác an toàn và yên tâm hơn hẳn".

Đại diện FPT cho biết, sáng kiến tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tận tâm của đơn vị trong hành trình đồng hành người dùng. Không chỉ tiên phong trong công nghệ, FPT còn chú trọng đến từng chi tiết nhằm mang lại sự thoải mái, an tâm và tiện lợi tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Miếng dán tăng cường góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, như định hướng của FPT trong việc phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh: "toàn diện và lấy người dùng làm trung tâm".

"Miếng dán tăng cường là minh chứng cho tinh thần lắng nghe và cải tiến của FPT. Chúng tôi muốn mỗi sản phẩm không chỉ là thiết bị y tế, mà còn là người bạn đồng hành thực sự trong hành trình chăm sóc sức khỏe" đại diện FPT khẳng định.

Diệp Chi