Máy đo 3P - thiết bị cho mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ

Máy đo đường huyết liên tục 3P giúp người mắc tiểu đường thai kỳ theo dõi đường huyết mọi nơi mọi lúc mà không phải chích máu mỗi ngày, dễ dàng kiểm soát chế độ ăn uống, vận động.

Chị Nguyễn Khánh Linh (30 tuổi, TP HCM) phát hiện mắc tiểu đường thai kỳ khi mang bầu ở tháng thứ sáu. "Nghe bác sĩ nói phải kiểm tra đường huyết nhiều lần mỗi ngày, tôi thật sự sợ. Vừa phải chích máu gây đau đớn, vừa phải ghi chép lại, trong khi cơ thể nặng nề, tay run và mệt mỏi", chị Linh chia sẻ.

Theo các bác sĩ, tiểu đường thai kỳ nếu không được kiểm soát đúng cách có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Mức đường huyết cao kéo dài làm tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh non hoặc thai to, khiến quá trình sinh nở tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mẹ mắc tiểu đường thai kỳ cũng có thể khiến bé hạ đường huyết sau sinh, vàng da hoặc rối loạn hô hấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ sinh ra từ mẹ mắc tiểu đường thai kỳ có nguy cơ cao mắc béo phì và tiểu đường type 2 khi trưởng thành. Vì thế, kiểm soát đường huyết trong suốt thai kỳ là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Tuy nhiên, với phương pháp đo đường huyết truyền thống, người bệnh phải chích máu ở đầu ngón tay để kiểm tra chỉ số. Cách này gây đau, bất tiện, khiến nhiều mẹ bầu dễ bỏ sót các thời điểm quan trọng như sau bữa ăn hoặc khi nghỉ ngơi và không kịp nhận ra khi đường huyết tăng cao đột ngột. Hơn nữa, việc ghi chép thủ công các kết quả đo cũng tốn thời gian, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh giá của bác sĩ.

Sau khi được bác sĩ giới thiệu về công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM), chị Linh quyết định dùng thử máy đo đường huyết liên tục 3P của FPT. Thiết bị giúp đo chỉ số glucose 24/7 mà không cần lấy máu, đồng thời hiển thị dữ liệu trực quan bằng tiếng Việt ngay trên ứng dụng điện thoại. Mỗi lần đường huyết tăng cao vượt ngưỡng sau bữa ăn, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo. Nhờ vậy chị biết điều chỉnh lại thực đơn của mình, chẳng hạn giảm bớt cơm trắng, thêm rau hoặc chọn loại trái cây ít ngọt hơn. "Sau vài tuần, chỉ số đường huyết của tôi dần ổn định, ít bị tăng đột ngột sau ăn nữa", chị nói.

Máy đo đường huyết liên tục 3P giúp mẹ bầu theo dõi đường huyết mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: FPT

Chị Phạm Minh Trang (28 tuổi, Hà Nội) công việc bận rộn, thường xuyên phải di chuyển. Từ khi biết mình bị tiểu đường thai kỳ, chị khá hoang mang. "Bác sĩ dặn phải đo đường huyết nhiều lần trong ngày, nhưng có hôm đi công tác, tôi quên mang theo máy chích máu. Có lần đo vội, kết quả cao bất thường khiến tôi không yên tâm cả đêm", chị chia sẻ.

Sau đó, chị Trang biết đến máy đo đường huyết liên tục 3P qua hội mẹ bầu. Tìm hiểu thêm, chị ấn tượng với ứng dụng FPT MediCare, vì tích hợp nhiều tính năng hữu ích. Chị đặc biệt thích tính năng "Thêm ăn uống" vì có sẵn danh mục các món ăn quen thuộc cùng thông tin calo và lượng carbohydrate. Mỗi khi muốn ăn gì, chị đều kiểm tra trước để chọn món phù hợp. "Nhờ tính năng này, việc kiểm soát chế độ ăn uống trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn", chị Trang nói thêm.

Tính năng "Thêm ăn uống" trên ứng dụng FPT MediCare giúp người dùng lựa chọn món ăn phù hợp và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Ảnh: FPT

Từ ngày sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P, chị Linh và chị Trang đều cảm thấy an tâm hơn nhờ thiết bị có cơ chế tự động cập nhật chỉ số mỗi 3 phút, hiển thị rõ ràng bằng tiếng Việt và có cảnh báo khi chỉ số đường huyết vượt ngưỡng.

Ngoài ra, tất cả dữ liệu được thể hiện rõ ràng bằng biểu đồ. Người dùng có thể xem lại biểu đồ đường huyết từng ngày, giúp dễ dàng đánh giá xu hướng biến động của đường huyết theo thời gian.

Đặc biệt, thiết bị còn cho phép bác sĩ và người thân cùng theo dõi dữ liệu từ xa. Tính năng này mang lại sự an tâm cho nhiều gia đình, đặc biệt trong trường hợp người bệnh sống một mình hoặc có người thân ở xa.

Thông qua ứng dụng FPT MediCare, các bác sĩ có thể kiểm soát tình trạng đường huyết cùng người bệnh. Ảnh: FPT

Đại diện FPT cho biết: "Máy đo đường huyết liên tục 3P không chỉ giúp người bệnh có thêm dữ liệu, mà còn mang lại sự an tâm và kết nối giữa mẹ bầu, gia đình và bác sĩ. Đây là một phần trong mục tiêu của FPT - xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, giúp người Việt quản lý sức khỏe chủ động hơn".

FPT kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đường huyết sẽ giúp người Việt có thể chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động, an toàn và bền vững hơn.

Tên nhân vật đã thay đổi.

Diệp Chi