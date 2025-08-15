Máy đo 3P ra mắt tính năng cảnh báo dữ liệu bất thường

Bản cập nhật mới từ hệ thống đo đường huyết liên tục 3P của FPT giúp người dùng phát hiện dữ liệu bất thường trong quá trình theo dõi.

Theo đại diện nhà sản xuất FPT, với người bệnh tiểu đường, việc theo dõi đường huyết dần thay thế thao tác thủ công bằng que thử qua thiết bị giám sát liên tục, điển hình là máy đo đường huyết liên tục 3P (CGM 3P). Thiết bị không gây đau, hạn chế bất tiện cho người dùng.

"Tuy nhiên, việc đảm bảo dữ liệu đo được hiển thị chính xác, dễ hiểu và có hệ thống cảnh báo khi sai lệch là điều nhiều người quan tâm. Bản cập nhật mới ra mắt đầu tháng 8 là một trong những bước cải tiến theo hướng đó", người đại diện nói.

FPT có thể xử lý dữ liệu lạ trên máy đo đường huyết 3P. Ảnh: FPT

Trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể ghi nhận một số giá trị không phản ánh đúng tình trạng thực tế của người bệnh, chẳng hạn đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột hoặc đảo chiều giữa các lần đo liên tiếp. Các hiện tượng này có thể bắt nguồn từ thao tác chưa đúng, va chạm vật lý, chảy máu tại vị trí cảm biến hoặc phản ứng sinh lý bất thường của cơ thể.

Để xử lý, hệ thống sẽ tự động phát hiện các đoạn dữ liệu không ổn định, hiển thị cảnh báo kèm giải thích ngắn gọn, đồng thời tạm ẩn đoạn dữ liệu đó khỏi biểu đồ. Người dùng chỉ cần xác nhận để tiếp tục theo dõi như bình thường.

Tính năng này giúp người mới mắc tiểu đường hoặc mẹ bầu tiểu đường thai kỳ tránh hoang mang khi thấy biểu đồ bị gián đoạn, đồng thời đảm bảo độ chính xác cho báo cáo tổng hợp.

"Khi thiết bị hoạt động ổn định trở lại, hệ thống tiếp tục ghi nhận dữ liệu mới. Biểu đồ sẽ có một đoạn trống nhỏ tại vị trí từng xảy ra cảnh báo, phản ánh đúng khoảng thời gian dữ liệu không được ghi nhận để bảo vệ tính chính xác chung", đại diện FPT lý giải.

Sau vài tuần dùng bản cập nhật 3.4 của ứng dụng FPT MediCare, chị Mỹ Hòa phường Tân Mỹ, TP HCM cho biết ban đầu thấy biểu đồ gián đoạn, chị tưởng máy hỏng, nhưng về sau hiểu đó là cách hệ thống bảo vệ mình khỏi những con số không chính xác.

AGP report - báo cáo chuyên sâu giúp bác sĩ dễ dàng đánh giá tình trạng đường huyết của người bệnh. Ảnh: FPT

Bên cạnh cảnh báo dữ liệu bất thường, FPT cũng nâng cấp định dạng báo cáo hồ sơ đường huyết lưu động (AGP) - công cụ phân tích giúp bác sĩ đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của người bệnh trong thời gian dài.

Báo cáo mới được thiết kế trực quan, dễ đọc, phù hợp với người dùng phổ thông lẫn bác sĩ chuyên môn. Nội dung gồm tỷ lệ thời gian đường huyết nằm trong ngưỡng rất thấp, thấp, bình thường, cao và rất cao. Bên cạnh đó là năm chỉ số quan trọng như: thời gian dùng thiết bị, mức đường huyết trung bình, mức dao động và chỉ số kiểm soát.

Phần phân tích chuyên sâu còn tách bạch các mô hình hạ đường huyết theo ban ngày, đêm, tần suất, thời lượng, mức độ nghiêm trọng. Dữ liệu mỗi ngày còn gắn thêm hoạt động ăn uống, vận động, uống thuốc..., qua đó, người dùng, nhất là nhóm mới mắc tiểu đường, bệnh nhân lâu năm không ổn định lẫn mẹ bầu tiểu đường thai kỳ dễ đối chiếu thói quen sinh hoạt.

Qua báo cáo này, người bệnh vừa xem chỉ số, vừa hiểu nguyên nhân dẫn đến biến động, từ đó phối hợp với bác sĩ để điều chỉnh chế độ điều trị phù hợp hơn.

Hệ thống CGM đạt tiêu chí RIA (Realtime - Insightful - Actionable, tức thời gian thực, sâu sắc, có thể hành động). Ảnh: FPT

Đại diện FPT cho biết các cải tiến mới nhằm giúp người dùng đo đường huyết thuận tiện, đồng thời hiểu rõ dữ liệu của mình, từ đó hành động đúng và phối hợp hiệu quả với bác sĩ.

"Chúng tôi muốn dữ liệu không chỉ là con số, mà là tiếng nói của cơ thể. Hiện ứng dụng FPT có thể giúp người dùng đọc hiểu tiếng nói ấy và đề xuất hành động cải thiện, thay vì chỉ đo rồi không làm gì cả", đại diện đơn vị cho hay.

Đông Vệ