Máy đo 3P bắt nhịp đà tăng trưởng của công nghệ CGM

Cập nhật chỉ số đường huyết mỗi ba phút, sử dụng tiếng Việt, máy đo đường huyết liên tục (CGM) 3P ngày càng được bệnh nhân tiểu đường, người thân và bác sĩ quan tâm tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, công nghệ đo đường huyết liên tục (CGM) ngày càng phổ biến trong quản lý bệnh đái tháo đường. Báo cáo của Market Growth Reports công bố cuối tháng 12/2025 cho biết, năm 2023, hơn 45 triệu thiết bị CGM được sử dụng trên toàn cầu, trong đó số lượng dùng tại Bắc Mỹ khoảng 18 triệu, châu Âu 10 triệu và châu Á - Thái Bình Dương khoảng 7 triệu. Quy mô thị trường CGM toàn cầu đạt 7,9 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến đạt 11,5 tỷ USD vào năm 2026, đạt khoảng 63,4 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20,6% trong giai đoạn 2026-2035.

Báo cáo cũng cho biết CGM đã làm thay đổi việc quản lý bệnh tiểu đường trong vài năm qua. Một khảo sát gần đây ghi nhận 85% người dùng khẳng định sự cải thiện rõ rệt trong việc kiểm soát đường huyết trong vòng 30 ngày sử dụng đầu tiên. Với chi phí cảm biến giảm gần 15% trong hai năm qua, khả năng tiếp cận thiết bị được cải thiện.

Trong xu hướng tăng trưởng chung của toàn thế giới, người Việt cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến CGM. Ngày càng nhiều người bệnh tìm đến các giải pháp đo đường huyết thông minh để thay thế cho cách đo đường huyết bằng chích máu ngón tay - vốn gây đau và bất tiện trong sinh hoạt, làm việc hàng ngày. Theo dõi liên tục giúp người dùng nắm bắt được diễn biến đường huyết trong ngày, hạn chế những biến động khó lường và chủ động hơn trong sinh hoạt, ăn uống cũng như quản lý bệnh lâu dài.

FPT đưa CGM đến gần với người Việt

Bước sang năm 2026, CGM được dự đoán phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam do nhu cầu quản lý bệnh tăng cao và xu hướng đầu tư vào công nghệ chăm sóc sức khỏe. Bộ Y tế và các hiệp hội trong ngành cũng đã công bố các hướng dẫn nhằm triển khai CGM trong thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh và giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về tình trạng đường huyết của bản thân.

FPT - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cũng là một trong những thương hiệu tiên phong đưa công nghệ CGM vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. FPT đã phát triển máy đo đường huyết liên tục 3P, bao gồm cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng điện thoại FPT MediCare tích hợp đa tính năng, cho phép người dùng theo dõi chỉ số glucose trong suốt ngày đêm mà không cần chích máu đầu ngón tay. Sản phẩm được tung ra thị trường từ cuối năm 2024, đo liên tục mỗi ba phút và hiển thị biểu đồ đường huyết trực quan giúp người dùng nhận biết rõ xu hướng tăng, giảm của đường huyết trong ngày, từ đó chủ động điều chỉnh trong chế độ ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe.

Theo ghi nhận từ FPT, máy đo đường huyết liên tục 3P đã được nhiều cơ sở y tế và đội ngũ bác sĩ đưa vào sử dụng như một công cụ hỗ trợ theo dõi cho nhiều người bệnh, giúp kiểm soát đường huyết ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dữ liệu theo dõi liên tục giúp bác sĩ có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến đường huyết trong ngày, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số đo rời rạc như trước.

Đặc biệt, với người dùng, từ người mắc đái tháo đường lâu năm đến nhóm người có nguy cơ cao hay mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ, máy đo 3P mang lại những thay đổi rõ rệt trong sinh hoạt. Nhiều bệnh nhân cho biết họ không còn sợ bị hạ đường huyết giữa đêm hay hôn mê nữa, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, không ít người cũng giảm đáng kể số lần chích máu đầu ngón tay mỗi ngày, từ 4-6 lần mỗi ngày xuống còn vài lần mỗi tuần để đối chiếu, đơn giản hóa việc theo dõi sức khỏe bản thân.

Một số người dùng chia sẻ rằng nhờ hiểu rõ hơn phản ứng đường huyết của cơ thể sau ăn, vận động hoặc nghỉ ngơi, họ có thể điều chỉnh chế độ sinh hoạt linh hoạt hơn, không cần kiêng khem quá mức nhưng vẫn duy trì kiểm soát đường huyết ổn định. Như bà Lan (phường Tân Thuận, TP HCM) trước đây gần như loại bỏ hoàn toàn bánh ngọt vì lo ngại đường huyết tăng cao. Sử dụng 3P giúp bà nắm rõ cách cơ thể phản ứng với từng loại thực phẩm và khẩu phần, nên giờ đây, thỉnh thoảng bà thưởng thức một phần bánh nhỏ vào thời điểm phù hợp, kết hợp vận động hợp lý, mà vẫn không làm xáo trộn đáng kể việc kiểm soát đường huyết. Theo các chuyên gia, việc hiểu đúng - ăn đúng giúp người bệnh bớt áp lực tâm lý, từ đó duy trì lối sống cân bằng và bền vững hơn.

Hướng đến chăm sóc khách hàng một cách chủ động

Đại diện FPT cho biết, sự phát triển của CGM trong những năm gần đây, cả trên thế giới và tại Việt Nam, phần nào phản ánh xu hướng chuyển dịch sang chăm sóc sức khỏe chủ động thay vì xử lý khi có dấu hiệu bệnh. Việc các sản phẩm như máy đo đường huyết liên tục 3P xuất hiện tại thị trường nội địa giúp người bệnh có thêm lựa chọn công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sống và hiệu quả kiểm soát đường huyết lâu dài.

Trong định hướng mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ đo đường huyết hiện đại, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi trong thời gian tới nhằm hỗ trợ người dùng về chi phí sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P. Chương trình này hướng đến việc tạo điều kiện cho nhiều người bệnh kiểm soát đường huyết ổn định hơn, đặc biệt trong những giai đoạn sinh hoạt dễ phát sinh biến động như dịp lễ, Tết.

Các thông tin này về chương trình ưu đãi sẽ được cập nhật trên fanpage FPT MediCare và website fptmedicare. Theo FPT, đây là cách doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu đồng hành lâu dài cùng người Việt, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe chủ động và quản lý bệnh mạn tính hiệu quả hơn trong đời sống hàng ngày.

