Máy bay chở Real bay lòng vòng trên không vì bão

MỹDo bão, chuyến bay của Real Madrid bị lùi lịch và phải bay vòng trên không chờ hạ cánh, một ngày trước trận đấu PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025.

Theo kế hoạch, các thành viên Real di chuyển từ sân bay quốc tế West Palm Beach đến LaGuardia, New York lúc 16h ngày 8/7 theo giờ Washington. Nhưng, chuyến bay bị lùi lại 60 phút do ảnh hưởng của bão.

Chuyến bay của đội bóng Tây Ban Nha sau đó tiếp tục gặp sự cố sau khi cất cánh. Theo tờ Marca, do nhiều máy bay xếp thành hàng trên bầu trời vì bão làm chậm chuyến bay, máy bay của Real phải bay vòng quanh Washington. Sau hơn 2 giờ, họ vẫn phải chờ được phép hạ cánh.

Máy bay chở Real bay vài vòng vì bão Các thành viên Real lên máy bay để sang New York.

Do liên tục bị lùi lịch, Real yêu cầu FIFA hủy các hoạt động truyền thông trước trận. Theo kế hoạch, HLV Xabi Alonso cùng ba cầu thủ Federico Valverde, Thibaut Courtois và Jacobo Ramon sẽ dự họp báo.

Đến buổi tối, Real mới hạ cánh. Alonso và các học trò lập tức di chuyển về khách sạn. Họ sẽ gặp PSG ở bán kết FIFA Club World Cup trên sân MetLife, New Jersey, cách thành phố New York khoảng 8 km về phía Tây có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi lúc 2h ngày 10/7, giờ Hà Nội.

Hiện chưa có thông báo về việc lùi lịch hay hoãn trận. Nhưng cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi sát tình hình và có thể thay đổi vào phút chót, nếu thời tiết xấu đi.

Vinicius và các đồng đội hạ cánh xuống New York khi trời đã tối. Ảnh: Real Madrid FC

Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) đã đưa ra dự báo đáng lo ngại về thời tiết tại Florida trong cả tuần, với 60% khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới, khiến toàn bang được đặt trong tình trạng báo động.

Do đó, Real đã quyết định trở về Miami sau trận gặp Juventus ở vòng 1/8, dù biết phải đá các trận tiếp theo tại sân MetLife, New Jersey. Sự an toàn và thoải mái của các cầu thủ tại khách sạn Palm Beach và khoảng cách gần với sân tập là lý do chính cho quyết định này.

Trong khi đó, PSG đến New York từ sớm và có buổi tập tại trường Rutgers. HLV Luis Enrique cùng ba học trò là Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia và Warren Zaire-Emery đã dự họp báo trước trận.

Real tham dự Club World Cup với tư cách nhà vô địch Champions League 2022 và 2024, còn PSG là một trong những đội có điểm tích lũy bốn năm cao nhất UEFA. Chức vô địch UEFA Champions League mà PSG vừa giành được sẽ được tính là suất tham dự Club World Cup tiếp theo vào năm 2029.

Hồng Duy tổng hợp