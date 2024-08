Máy bay chở ông Trump phải chuyển hướng vì gặp sự cố

Máy bay chở cựu tổng thống Trump gặp sự cố kỹ thuật, buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Billings, bang Montana, cách điểm đến theo kế hoạch 193 km.

Cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, ngày 9/8 di chuyển bằng phi cơ riêng để tổ chức cuộc mít tinh ở Bozeman, bang Montana. Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật, chiếc máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Billings, thành phố cùng bang cách Bozeman khoảng 193 km về phía tây.

Ông Trump di chuyển bằng máy bay riêng khác tới Bozeman. Truyền thông địa phương mô tả nhân viên mật vụ đã rà soát sân bay ở Billings trước khi máy bay cất cánh.

Cựu tổng thống sau đó có bài phát biểu tại Đại học bang Montana, với hàng nghìn người ủng hộ tham dự. Trump cho biết ông tới để gây quỹ và thể hiện sự ủng hộ với ứng viên Tim Sheehy, người đang tranh cử vào thượng viện.

Máy bay chở ông Trump hạ cánh xuống Bozeman ngày 9/8. Ảnh: KTVH

Ông Trump có máy bay riêng với biệt danh "Trump Force One", là chiếc Boeing 757 được trang bị phòng khách, phòng nghỉ và có TV. Ông từng chia sẻ rất thích chiếc máy bay riêng của mình, nhưng với ông, chiếc Air Force One, dành cho tổng thống Mỹ, vẫn "rất đặc biệt".

"Air Force One vẫn là Air Force One, ngay cả khi chiếc máy bay của tôi đẹp hơn. Ý tôi là chiếc Air Force One đại diện cho điều gì đó rất đặc biệt", cựu tổng thống Trump nói.

Cựu tổng thống Mỹ đang tổ chức loạt cuộc mít tinh khắp nước Mỹ, chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11. Ông dự kiến tranh luận với đối thủ Kamala Harris vào ngày 10/9.

Ngọc Ánh (Theo Fox News/Hill/ABC)