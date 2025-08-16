Mất tiền từ chiêu lừa 'Câu lạc bộ ghép đôi'

Đà NẵngTham gia "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội, người phụ nữ trung niên bị dẫn dụ nhiều lần chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Ngày 15/8, Công an xã Nông Sơn đăng thông tin khuyến cáo người dân cảnh thủ đoạn lừa đảo qua mạng mới. Theo điều tra, người phụ nữ tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook. Để được "duyệt" tham gia, bà đã chuyển 5 triệu đồng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo lấy lý do "thao tác sai" và liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để hoàn tất "thủ tục phát sinh". Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần thực hiện giao dịch, với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Công an làm việc với người phụ nữ để tìm hiểu sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 12/8, người phụ nữ đến Phòng giao dịch Agribank Nông Sơn, yêu cầu chuyển khoản 20 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong giao dịch nên đã thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch và báo công an địa phương can thiệp.

Theo Công an xã Nông Sơn, người dân cẩn cảnh giác không để bị lợi dụng tâm lý muốn kết bạn, kết đôi hoặc hứa hẹn lợi ích nhanh chóng. Khi phát hiện hành vi khả nghi, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Ngọc Trường