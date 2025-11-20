Masterise: Doanh nghiệp tư nhân tạo 'mắt xích' phát triển bền vững

Doanh nghiệp tư nhân có khả năng huy động nguồn lực nhanh, thúc đẩy đổi mới, tham gia phát triển hạ tầng và hỗ trợ Nhà nước triển khai các mục tiêu dài hạn.

Thông tin nêu tại chuỗi talkshow "Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam" do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức sản xuất với Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, cùng đơn vị đồng hành chiến lược Masterise Group. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện Masterise Group, tạo nên diễn đàn trao đổi chuyên sâu về chiến lược phát triển bền vững.

Các diễn giả tại talkshow. Ảnh: Masterise

Tại tập "Kết nối để cất cánh", các chuyên gia đã đưa ra nhiều góc nhìn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong tiến trình phát triển quốc gia. Doanh nghiệp tư nhân là những chủ thể tham gia thị trường, đối tác đồng hành Nhà nước trong việc kiến tạo hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Diễn giả cùng thống nhất rằng, Việt Nam phát triển bền vững cần được xây dựng trên ba trụ cột nền tảng: thể chế linh hoạt, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển. Ở trụ cột về thể chế, TS. Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng Nhà nước cần tiếp tục cải cách pháp lý nhằm tạo môi trường ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm đưa ra quyết định dài hạn. Ông nhấn mạnh vai trò "đồng hành và mở đường" của Nhà nước trong quá trình kiến tạo động lực phát triển.

Với trụ cột về hạ tầng, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống giao thông, đô thị và tiện ích đồng bộ. Theo bà, hạ tầng không chỉ là các tuyến metro hay đường vành đai mà còn là mạng lưới kết nối giữa nơi sống, nơi làm việc và các trung tâm kinh tế. Từ tầm nhìn đó, Masterise Group mở rộng vai trò của mình, vừa phát triển đô thị, vừa tham gia vào các dự án hạ tầng chiến lược.

Trụ cột thứ ba - hệ sinh thái doanh nghiệp hợp tác được các diễn giả đánh giá là yếu tố thúc đẩy "sức mạnh mềm" của nền kinh tế. Bà Thi Anh Đào cho rằng sự liên kết giữa các doanh nghiệp Việt sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh mới, giúp thị trường nội địa vững vàng hơn trong bối cảnh hội nhập. Theo bà, tinh thần "đi cùng nhau" chính là điều giúp hình thành các hệ sinh thái bền vững, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group chia sẻ tại talkshow. Ảnh: Masterise

Từ ba trụ cột trên, các diễn giả khẳng định rằng sự phát triển bền vững không thể hình thành nếu chỉ xuất phát từ một phía. Đó phải là quá trình gắn kết giữa Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và người dân đồng hành, những chủ thể cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển và cùng hành động để đạt được mục tiêu chung.

Trong bối cảnh kinh tế số mở rộng không gian hợp tác, TS. Lê Đăng Doanh nhận định, doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội kết nối xuyên biên giới. Ngoài sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước, còn mở rộng sang đối tác quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu. Theo ông, sự mở rộng này góp phần tăng cả phạm vi phát triển lẫn chiều sâu hợp tác. Các hoạt động phối hợp cho thấy doanh nghiệp có thể tận dụng sức mạnh cộng hưởng giữa khu vực công và tư, cũng như giữa doanh nghiệp và giới học thuật - nghiên cứu. Những liên kết đó hướng đến mục tiêu chung là kiến tạo nền tảng phát triển vững vàng, qua đó giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Thi Anh Đào cho rằng sự "cất cánh" của Việt Nam phụ thuộc vào khả năng tạo ra giá trị lan tỏa bền vững, trong đó doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng. Theo bà, doanh nghiệp cần đặt lợi ích quốc gia làm định hướng cho chiến lược phát triển và trở thành đối tác đồng kiến tạo các dự án có tác động dài hạn. Masterise Group vì vậy xác định bước tiến mới, không chỉ phát triển đô thị mà còn đóng góp cho các dự án hạ tầng quốc gia - lĩnh vực được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng tương lai.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Thi Anh Đào nhận định Việt Nam có thể "cất cánh" không chỉ nhờ tăng trưởng kinh tế, mà còn nhờ khả năng tạo ra giá trị lan tỏa bền vững. Doanh nghiệp theo bà cần vượt ra khỏi mục tiêu lợi nhuận và đóng vai trò như đối tác phát triển của quốc gia.

"Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kiến tạo đất nước, cùng Nhà nước tạo dựng nền tảng cho tương lai bền vững", bà Đào nói.

Bà nhấn mạnh rằng sự liên kết, hợp tác và tin tưởng giữa các doanh nghiệp sẽ tạo nên "sức mạnh mềm", góp phần hỗ trợ nền kinh tế nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong tinh thần "kết nối để cất cánh", mỗi doanh nghiệp cần coi lợi ích quốc gia là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của mình. Cũng trong tinh thần đó, Masterise Group xác định bước tiến mới: từ nhà phát triển đô thị trở thành đối tác đồng kiến tạo hạ tầng quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về Việt Nam hiện đại, tự chủ và bền vững.

Sự phát triển của Việt Nam vì vậy cần có sự đồng hành của nhiều phía. Khi doanh nghiệp ưu tiên lợi ích quốc gia, Nhà nước tạo môi trường để sáng tạo phát triển và người dân tin tưởng vào định hướng tương lai, những nền tảng cần thiết cho giai đoạn phát triển mới sẽ hình thành rõ ràng và vững chắc hơn.

