Martin Adam - cầu thủ bị hiểu nhầm nhất Euro 2024

Tiền đạo Hungary Martin Adam, với vóc dáng trông như thừa cân, trở thành nhân vật được bàn tán nhiều những ngày đầu Euro 2024.

Phút 79, trận Hungary thua Thụy Sỹ 1-3 ở lượt ra quân, HLV Marco Rossi tung Adam - một cầu thủ vạm vỡ với bộ râu rậm kiểu Viking, trông như 40 tuổi vào sân thay Milos Kerkez. Nhưng thay vì chú ý đến màn trình diễn, tiền đạo Hungary lại trở thành tâm điểm trên mạng xã hội về vóc dáng.

"Cầu thủ bóng đá ít giống cầu thủ bóng đá nhất thế giới", "Diễn viên đóng phim Viking đi đá bóng" hay "Nhật vật ấn tượng nhất Euro"... là những cách mô tả về Adam. Nhưng bên cạnh những ý kiến tích cực, Adam cũng chịu nhiều bình luận châm biếm hay mang hàm ý chê bai béo.

Tiền đạo Martin Adam của Hungary trong trận thua Thụy Sỹ 1-3 ở lượt ra quân bảng A Euro 2024. Ảnh: AFP

Thực tế, Adam sinh năm 1994, cao 1,91m và trông như thừa cân nhưng chỉ nặng 86kg, theo số liệu của UEFA. Chỉ số khối cơ thể BMI, dựa trên chiều cao và cân nặng, cho thấy Adam có vóc dáng bình thường. Trong khi đó, tiền đạo Bỉ Romelu Lukaku có cùng chiều cao nhưng nặng 92kg và cho ra chỉ số BMI thừa cân. Còn cầu thủ có chiều cao tương tự Adam nhưng nặng nhất Euro là hậu vệ Croatia Marin Pongracic, với 93kg.

Nhưng Euro 2024 không phải lần đầu tiên vóc dáng của Adam bị bàn tán. "Nhiều lần tôi đọc các bài viết thầy mình nặng ít nhất 110kg", anh kể với Sports Mail sau trận đấu Thụy Sĩ. "Tôi chưa bao giờ tiến gần đến con số ấy".

Theo Adam, cơ thể to lớn của anh là do di truyền và bản thân không thể thay đổi. Tiền đạo to lớn không buồn, thậm chí anh có khiếu hài hước. Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, Adam nói đùa rằng anh chỉ nằm trên ghế và uống bia trước Euro 2024.

Vóc dáng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng ít ai biết đến quá khứ bị bệnh và tính chuyên nghiệp của tiền đạo Hungary.

Năm 20 tuổi, Adam gặp vấn về hô hấp - khó thở mỗi lần căng thẳng, và các bác sĩ khuyên anh ngừng chơi bóng. "Nhưng tôi không nghe lời họ, rồi tự rèn luyện và giờ thì không còn vấn đề gì nữa", Adam cho hay.

Ngoài thời gian tập trên sân, Adam tập gym đều đặn hàng ngày, nhưng có giai đoạn sụt cân làm giảm sức lực và sự năng động. Anh nhanh chóng lấy lại cân nặng như cũ dưới sự giúp đỡ từ các chuyên gia dinh dưỡng và thể chất. Từ những lời khuyên, Adam nhận ra vóc dáng to lớn là lợi thế và cần tận dụng một cách tối đa trong bóng đá.

"Tôi làm mọi thứ một cách thông minh hơn", tuyển thủ Hungary cho biết. "Tôi có thể sử dụng cơ thể của mình giữ bóng trước những cú tắc của đối thủ".

Martin Adam (áo trắng) tranh chấp với trung vệ Manuel Akanji của Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Bất chấp thể chất không giống một cầu thủ, Adam đã ghi 108 bàn qua 332 trận trong sự nghiệp. Anh từng chơi khoác áo các CLB Hungary như Vasas, Paksi và Kaposvari. Mùa 2021-2022, anh ghi 31 bàn sau 32 trận cho Paksi tại giải VĐQG Hungary, trở thành cầu thủ Hungary đầu tiên sau 41 năm ghi hơn 31 bàn trong một mùa. Anh rời CLB với 39 bàn thắng và năm kiến tạo qua 66 trận.

Hè 2022, Adam chuyển đến thi đấu cho Ulsan Hyundai. Từ một ngôi sao ở Hungary, anh trở thành cầu thủ bình thường tại Hàn Quốc. Nhưng Adam vẫn hòa nhập với khởi đầu ấn tượng. Anh ghi năm bàn qua bảy trận đầu tiên, và đến giờ, có 24 bàn cùng chín kiến tạo sau 67 trận cho đội bóng xứ kim chi.

Adam góp công giúp Ulsan Hyundai vô địch K-League 1 lần đầu tiên sau 17 năm vào mùa 2022. Một năm sau, anh có chức vô địch thứ hai liên tiếp. "Adam ở Ulsan là cầu thủ của những khoảnh khắc quan trọng và đem về nhiều cảm xúc cho người hâm mộ địa phương", báo Hàn Quốc Chosun có đoạn.

Phong độ ấn tượng đó giúp Adam được HLV Rossi điền tên vào danh sách dự Euro 2024. Nhưng qua hai trận đầu tiên với 26 phút thi đấu, tiền đạo này vẫn chưa để lại dấu ấn chuyên môn. Anh cùng Hungary đang xếp cuối bảng A sau khi thua Thụy Sĩ 1-3 và chủ nhà Đức 0-2. Đội buộc phải thắng Scotland - đang có một điểm - ở lượt cuối vào rạng sáng 24/6 theo giờ Hà Nội để hy vọng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong bốn đội đứng thứ ba thành tích tốt nhất.

Trung Thu