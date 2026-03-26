Mark Zuckerberg thừa nhận từng giống robot, vụng giao tiếp

Thời trẻ, Mark Zuckerberg, CEO Meta, không giỏi xã giao, chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào đối phương khi không có gì để nói.

"Một điều kỳ lạ về Zuckerberg là nếu không có gì để nói, cậu ấy cũng không lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện phiếm. Cậu ấy không hề có khái niệm trò chuyện xã giao", Paul Graham, đồng sáng lập quỹ ươm mầm khởi nghiệp Y Combinator, kể lại cuộc gặp gỡ với Mark Zuckerberg vào khoảng năm 2007 trong chương trình podcast The Social Radars phát sóng cuối tuần qua.

Graham cho biết, trước cuộc gặp, nhà đầu tư mạo hiểm Ron Conway đã cảnh báo về việc Zuckerberg không giỏi xã giao và sẽ có những khoảng lặng lớn trong cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, sự im lặng của chàng trai ngoài hai mươi tuổi từng học Đại học Harvard, gây khó chịu hơn dự kiến.

"Điều đó khiến tôi cực kỳ bối rối. Tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của những lời trò chuyện phiếm cho đến khi thiếu chúng. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương nếu không biết nói gì", Graham chia sẻ.

Bản thân Zuckerberg cũng từng thừa nhận gặp khó khăn về giao tiếp trong quá trình đưa nền tảng mạng xã hội của mình từ ý tưởng trong phòng ký túc xá Harvard thành một trong những công ty lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

"Trước đây tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện bản thân. Tôi cứ giống như robot vậy", Zuckerberg nói với NBC News năm 2019.

Năm 2024, Zuckerberg nhắc lại điều này trên Threads, cho biết những lời nhận xét về sự vụng về của mình từng khiến mọi thứ trở nên khá tệ, nhưng đã cải thiện điều này qua thời gian. "Việc vụng về và nhận được phản hồi tiêu cực về cách thể hiện bản thân chắc chắn đã khiến tôi cẩn thận và chuẩn bị lời nói kỹ hơn. Dù vẫn chưa phải điểm mạnh nhất, tôi đang dần cảm thấy thoải mái hơn khi là chính mình", ông viết.

Mark Zuckerberg, CEO Meta, chụp ảnh tại văn phòng ở Palo Alto, California (Mỹ) ngày 5/2/2007. Ảnh: AP

Graham nhận xét Zuckerberg vẫn là diễn giả tốt vì khi khởi nghiệp còn rất trẻ. Ông cũng cho biết, sự vụng về không làm giảm đi độ nổi tiếng của Zuckerberg trong giới Y Combinator khi đó. Các nhà sáng lập yêu quý và đồng cảm với Zuckerberg vì thuộc cùng độ tuổi. Việc thiếu vắng những lời trò chuyện phiếm không ngăn cản thông điệp của ông gây được tiếng vang.

Zuckerberg không phải giám đốc cấp cao duy nhất từng gặp khó khăn trong giao tiếp. Trước khi phát triển phong cách sôi nổi, cựu CEO Microsoft, Steve Ballmer, từng khá khép kín. "Tôi rất nhút nhát khi còn nhỏ. Ngay cả khi vào đại học, tôi vẫn cực kỳ rụt rè", ông chia sẻ tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Oxford.

Trong cuốn tự truyện The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life của Alice Schroeder, Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, thừa nhận việc phát biểu trước đám đông từng khiến cơ thể ông khó chịu. "Tôi sợ hãi đến mức không thể làm được, thậm chí sẽ nôn. Thực tế, tôi từng sắp xếp cuộc sống của mình để không bao giờ phải đứng trước bất kỳ ai", Buffett nhớ lại.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Fortune, Inc)