Mạng lưới 156 vệ tinh Trung Quốc giúp 'canh gác' quỹ đạo

Công ty Xingtu Cekong giới thiệu mạng lưới vệ tinh Star Eye với nhiệm vụ giám sát các vật thể trong quỹ đạo để tránh xảy ra va chạm.

Khi hoàn thiện, Star Eye sẽ gồm 156 vệ tinh, có khả năng xác định quỹ đạo của những vệ tinh khác và rác vũ trụ, phát hiện chuyển động bất thường, đưa ra cảnh báo va chạm và tư vấn điều chỉnh vị trí hai giờ một lần.

Xingtu Cekong cho biết, toàn bộ mạng lưới dự kiến đi vào hoạt động sau năm 2028. Theo Hu Yu, Chủ tịch công ty kiêm người đứng đầu dự án, mạng lưới sẽ cung cấp thông tin cập nhật cứ mỗi 30 phút, với khả năng phủ sóng toàn cầu ở quỹ đạo thấp và giám sát một số mục tiêu ở những quỹ đạo cao hơn.

Mô phỏng mạng lưới vệ tinh nhận thức không gian của Trung Quốc. Ảnh: Bastille Post

Hu cho biết, Star Eye được thiết kế để hỗ trợ hoạt động không gian thương mại. Mỗi vệ tinh sẽ mang theo nhiều camera và cảm biến như camera trường rộng, hồng ngoại, đa phổ, thiết bị theo dõi điện từ và bộ xử lý tích hợp, đồng thời sử dụng AI để phát hiện rủi ro và hỗ trợ tránh va chạm tự động. Khi phát hiện rác hoặc vật thể khác trong quỹ đạo, vệ tinh xác định vị trí của chúng rồi gửi dữ liệu xuống mặt đất để xử lý. Tiếp theo, nhóm của Hu sẽ gửi chiến lược khắc phục cho vệ tinh để chúng tránh va chạm, bảo toàn tài sản không gian.

Dự án được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, hệ thống cốt lõi gồm 12 vệ tinh hiệu năng cao sẽ phóng lên quỹ đạo trước cuối năm 2027. Giai đoạn thứ hai, Xingtu Cekong triển khai 144 vệ tinh chi phí thấp hơn để tăng độ phủ sóng. Công ty dự định triển khai trước hai vệ tinh thử nghiệm trong nửa đầu năm sau.

Star Eye là mạng lưới nhận thức không gian thứ hai của Trung Quốc. Tháng 9, Kaiyun-1, vệ tinh đầu tiên trong mạng lưới Guangshi do công ty Beijing Kaiyun United vận hành, đã phóng lên quỹ đạo. Tuy nhiên, Guangshi sẽ có quy mô nhỏ hơn Star Eye, chỉ gồm 24 vệ tinh.

Theo SCMP, tính đến nay, mạng lưới cùng loại duy nhất đang hoạt động đầy đủ là Chương trình Nhận thức Tình huống Không gian Quỹ đạo Địa tĩnh (GSSAP) của quân đội Mỹ, sử dụng 5 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo địa đồng bộ để giám sát những phương tiện vũ trụ khác và điều tra hoạt động bất thường.

Thu Thảo (Theo CGTN, Interesting Engineering)