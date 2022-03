Sadio Mane đá thành công quả penalty quyết định ở loạt sút luân lưu, giúp Senegal thắng Ai Cập ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2022.

Ghi bàn: Dia 3'.

Sau khi thua Ai Cập 0-1 ở lượt đi, Senegal sớm san bằng tổng tỷ số ở lượt về nhờ bàn thắng của Boulaye Dia ngay phút thứ ba. Trên sân nhà Me Abdoulaye Wade, Senegal lấn lướt đối thủ với 26 pha dứt điểm, so với chỉ 5 của Ai Cập. Nhưng sau hai hiệp chính, tỷ số 1-0 được giữ nguyên. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ do tổng tỷ số là 1-1.

Salah thực hiện lượt sút luân lưu với vô số tia laser chiếu vào mặt. Ảnh: Goal

Đội thắng giành vé đến Qatar, còn đội thua phải làm khán giả tại World Cup. Tính chất quan trọng của cuộc đọ sức khiến hai đội đá thận trọng trong hai hiệp phụ, nhưng Senegal vẫn lấn lướt với hai cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ của Ismaila Sarr. Nhờ phong độ cao của thủ thành El Shenawy, Ai Cập kéo được đối thủ tới loạt luân lưu . Ở đó, đôi bên đá hỏng tổng cộng năm trong chín quả penalty.

Mohamed Salah là người đầu tiên đá hỏng bên phía Ai Cập, sau khi bị các CĐV chủ nhà chiếu laser thẳng mặt trước khi dứt điểm. Bên cạnh Salah, trung vệ Kalidou Koulibaly của chủ nhà cũng đá hỏng. Nhưng ở các loạt sút còn lại, Senegal là đội bản lĩnh hơn. Edouard Mendy tỏa sáng với pha cản phá lượt sút thứ tư của Ai Cập, còn Sadio Mane đá thành công quả quyết định, giúp đội nhà thắng loạt luân lưu 3-1.

Lần thứ hai trong năm nay, Mane và các đồng đội tại Senegal gieo sầu cho Salah. Đầu tháng Hai, Ai Cập để thua trước Senegal trong trận chung kết CAN 2022, cũng sau loạt luân lưu cân não. Năm năm trước, Salah là người hùng đưa Ai Cập dự World Cup lần đầu sau 28 năm, với cú đúp vào lưới Ghana.

Ở lượt trận này, Ghana giành vé tới Qatar nhờ luật bàn thắng sân khách, khi hòa 1-1 trên sân Nigeria. Ngôi sao của Arsenal, Thomas Partey ghi bàn mở tỷ số cho Ghana ngay phút thứ 10. Các đại diện châu Phi khác góp mặt ở World Cup 2022 là Cameroon, Morocco và Tunisia.

Mane khiến Salah lỡ hẹn World Cup 2022

Đội hình thi đấu:

Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cisse, Ciss, N. Mendy (Kouyate 80'), Gueye (P.Sarr 114'), B.Sarr (Dieng 68'), Sadio Mane, I.Sarr, Dia (Gueye 81').

Ai Cập: El Shenawy - Gaber (Ashour 36'), Rabia (Ashraf 29'), Ibrahim, Fotouh, Fathi (Alaaa 118'), Elneny (Dunga 70'), El Solia, Trezeguet (Zizo 70'), Salah, Marmoush (Mostafa 70').

Vy Anh