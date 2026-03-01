Màn 'đi đêm' của Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe và cán bộ thuế TP HCM

Ông Hồ Văn Búp bị cáo buộc khi là Giám đốc trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải đã chỉ đạo chi tiền cho 2 cán bộ thuế để bỏ qua sai phạm, né truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, ông Búp còn bị cáo buộc về nhiều sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (Trung tâm). Ông sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vào ngày 10/3.

Trần Ngọc Nhân (kiểm tra viên, trưởng đoàn thanh tra) và Trần Thị Thanh An (chuyên viên, thành viên đều thuộc Cục Thuế TP HCM cũ) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong phạm vi vụ án còn có 26 bị cáo khác là cấp dưới của ông Búp và lãnh đạo, nhân viên của các trung tâm đào tạo lái xe khác (thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III - Bộ Giao thông vận tải cũ) bị truy tố về nhóm tội: Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Hồ Văn Búp (trái) bị bắt ngày 23/6/2023. Ảnh: Nhật Vy

Màn 'đi đêm' tiền tỷ

Theo cáo trạng, ngày 27/6/2022, Cục Thuế TP HCM (cũ) lập đoàn kiểm tra thuế tại Trung tâm giai đoạn 2012-2021, thời hạn 10 ngày làm việc. Đoàn kiểm tra có Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An.

Trước đó, An phụ trách địa bàn của Trung tâm, đã yêu cầu Ngô Thị Hân Ly (Kế toán trưởng) cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán từ năm 2008 đến 2021 để phục vụ kiểm tra, đồng thời cho Ly số điện thoại của Nhân để gửi dữ liệu. Từ ngày 13/4 đến 10/5/2022, Ly gửi các tài liệu kế toán cho Nhân qua email.

Ngày 20/6/2022, Nhân và An đến làm việc. Tại phòng Giám đốc Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế thông báo phát hiện nhiều sai phạm trong kê khai, số tiền có thể bị truy thu khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Búp sau đó đề nghị "chung chi" để được bỏ qua sai phạm, tránh bị truy thu số tiền lớn. Nhân và An đồng ý nhận một tỷ đồng nhằm bỏ qua các lỗi về thuế, hướng dẫn hợp thức hóa giải trình chênh lệch thu - chi.

Sau buổi làm việc, Búp nói với Nguyễn Văn Dương (Phó giám đốc) và Ngô Thị Hân Ly rằng "phía đoàn kiểm tra yêu cầu 1,6 tỷ đồng mới giúp bỏ qua toàn bộ sai phạm". Đồng thời, ông chỉ đạo rút tiền tiết kiệm và gom tiền mặt từ nguồn tiền bị xác định là "kê khống" tiền xăng của giáo viên thực hành rồi chiếm đoạt.

Trưa 27/6/2022, Ly cùng thủ quỹ đến ngân hàng rút ba sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng sau đó nhận thêm tiền từ Dương để đủ 1,6 tỷ đồng (32 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng) và giao cho Búp tại phòng làm việc.

Cùng ngày, khi Nhân và An đến, Búp đưa cho An túi tiền một tỷ đồng (20 cọc, mỗi cọc 50 triệu đồng) và nói "trong và ngoài gì thì cũng nhờ em giúp anh".

Theo kết quả điều tra, trong một tỷ đồng này có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.

Ngày hôm sau, Nhân gửi qua email cho Ly các tài liệu giải trình chênh lệch thu - chi để in, ký xác nhận. Đến ngày 1/7/2022, An đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Búp thông báo với Dương và Ly rằng thực tế chỉ đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuế và sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả 600 triệu đồng còn lại.

14 người thuộc 4 trung tâm lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Hơn 2.200 người chi tiền 'học nhanh, thi nhanh' để lấy chứng chỉ lái xe

Cùng với hành vi trên, ông Búp còn bị cáo buộc, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, trong thời gian được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm đã tổ chức mở 50 khóa đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C với hơn 3.800 học viên.

Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số trượt cũng nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Ông Búp sau đó đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp cùng các đồng phạm còn bị cáo buộc đã sử dụng hơn 13 tỷ đồng tiền xăng dầu đáng ra phải phát cho giáo viên thực hành để chi tiền cho những người môi giới mang hồ sơ đến cho trung tâm và các mục đích cá nhân khác. Ông Búp chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hợp đồng mua bán xăng dầu khống với các doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ thanh quyết toán, che giấu sai phạm.

Cơ quan chức năng còn phát hiện, Búp cho phép nhân viên đào tạo thu phí 500.000 đồng trên mỗi hồ sơ nếu học viên có nhu cầu "học nhanh, thi nhanh". Tổng cộng, trung tâm đã thu hơn 1,1 tỷ đồng tiền phí này của hơn 2.230 học viên.

Trong phạm vi vụ án này, nhà chức trách cáo buộc loạt bị cáo thuộc 4 trung tâm khác của Trường cao đẳng giao thông vận tải III cũng có hành vi cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên khác.

Hải Duyên