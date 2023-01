TP HCMÁ hậu Mai Ngô cùng em gái phụ mẹ bán hoa những ngày giáp Tết Quý Mão.

Mai Ngô giúp mẹ bán hoa Tết Người đẹp giúp khách chọn hoa. Video: Nhân vật cung cấp Trở về từ Nhật sau chuyến công tác dài ngày hôm 20/1 (29 Tết), cô liền ra sạp hoa của mẹ ở thành phố Thủ Đức, phụ giúp bà buôn bán. Theo Mai Ngô, năm nay lượng người mua hoa giảm. "Mấy năm trước, ít nhiều cũng có tiền lời nhưng năm 'khóc ròng' vì ế ẩm", cô nói.

Mai Ngô cho biết đến chiều 30 Tết, nếu chậu hoa vẫn còn nhiều, cô sẽ vừa bán vừa tặng những người không có điều kiện mua sắm đón xuân. Người đẹp và em gái cũng tranh thủ mang 100 phần bánh chưng biếu hàng xóm.

Mai Ngô tại sạp hoa của mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Á hậu cho biết năm 2022 cô gặt hái thành công khi đoạt giải á hậu 4 Miss Grand Việt Nam. Cô có nhiều show, hợp đồng quảng cáo, thu nhập tăng gấp nhiều lần. Mai Ngô cũng học được cách tiết chế cá tính. Người đẹp nói luôn muốn học hỏi, trau dồi để phát triển chuyên nghiệp hơn. Sắp tới cô dành hai tháng sang Mỹ học diễn xuất.

Bên cạnh đó, cô ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới, tập trung vào vai trò huấn luyện viên tại Miss International Queen Vietnam. Trong năm Quý Mão, người đẹp mong có nhiều dự án thành công để mua nhà, xe phục vụ công việc.

Cô sinh năm 1995, từng có kinh nghiệm trong các cuộc thi trên truyền hình thực tế: So You Think You Can Dance 2013, Vietnam’s Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016... Sau The Face 2016, Mai Ngô trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vượt qua vòng sơ khảo và lọt vào Top 70 nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi. Năm 2018, Mai Ngô lấn sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Thạch thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp.

Hoàng Dung