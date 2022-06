'Madam Pang' động viên cầu thủ Thái Lan

UzbekistanBị loại ngay sau vòng bảng, nhưng nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsan vẫn hài lòng với tinh thần của các cầu thủ Thái Lan và xem U23 châu Á 2022 như trải nghiệm tốt cho họ.

Bà Nualphan trong một cuộc họp đội Thái Lan tại giải U23 châu Á 2022. Ảnh: FAT

"Vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng các cầu thủ đều vào trận với quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, trong trận Hàn Quốc, khi đội tuyển vắng một loạt trụ cột vì vấn đề thể lực, nhiều cầu thủ trẻ được sử dụng đã chơi hết mình vì danh dự, và tôi tin người hâm mộ Thái Lan cũng cảm nhận được điều đó", Siamsport dẫn lời "Madame Pang" trong bài phát biểu sau trận thua Hàn Quốc 0-1 tối 8/6.

Trước lượt cuối, Thái Lan dẫn đầu bảng C và chỉ cần một điểm trước Hàn Quốc là rộng cửa đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka lép vế trước nhà ĐKVĐ Hàn Quốc. Cả trận, họ chỉ dứt điểm sáu lần - bằng một phần ba so với đối thủ. Phút 35, Thái Lan để Go Jae-Hyeon thoát xuống dứt điểm chìm qua hai chân thủ thành Lakhonphon. Go sau đó lỡ hai cơ hội trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc.

Sang hiệp hai, Thái Lan không thể cải thiện thế trận dù phải tìm bàn gỡ. Cơ hội tốt nhất của họ đến ở phút 80, nhưng Achitpol không thắng được thủ thành Goh Dong-min trong thế đối mặt.

Hàn Quốc 1-0 Thái Lan Diễn biến chính trận Thái Lan 0-1 Hàn Quốc ngày 8/6.

Thất bại 0-1 khiến Thái Lan tụt xuống thứ ba và bị loại - kết quả đáng thất vọng với người hâm mộ xứ Chùa Vàng bởi họ mang đến U23 châu Á đội hình tốt nhất với nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu. Đây cũng là thất bại thứ ba liên tiếp của bóng đá trẻ Thái Lan trong năm 2022. Cách đây ít tuần, U23 Thái Lan dưới trướng Mano Polking thua Việt Nam 0-1 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Cuối tháng Hai, Thái Lan cũng thua Việt Nam với tỷ số tương tự ở chung kết U23 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo bà Nualphan, ba trận đã qua tại U23 châu Á vẫn là những trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ Thái Lan. "Tôi hiểu các bạn đều thất vọng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Các bạn hãy xem giải đấu này như một bài học để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mỗi người, vì các bạn còn cả tương lai dài phía trước", nữ trưởng đoàn nói tiếp.

Thủ môn Thái Lan Nopphon Lakhonphon hóa giải một pha tấn công bóng bổng của Hàn Quốc trong trận đấu ngày 8/6. Ảnh: Changsuek

"Madame Pang" tin rằng qua ba trận ở Uzbekistan, nhiều cầu thủ Thái Lan cho thấy đủ khả năng đầu quân cho các CLB lớn. Bà cũng mong các cầu thủ xem đây như một kinh nghiệm để về sau cống hiến tốt hơn nữa cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trung vệ đội trưởng Kritsada Kaman cho hay: "Lúc đầu, chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nhưng nhiều cầu thủ lại chấn thương khi xung trận. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ Thái Lan, nhưng không tiếc nuối vì toàn đội đã làm hết trách nhiệm của mình".

Hồng Duy