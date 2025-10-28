Thứ ba, 28/10/2025, 06:11 (GMT+7)
Mắc kẹt trong lũ lớn
TP Huế Nước dâng nhanh ngập lút tầng một, chị Thúy Vy, phường Phú Xuân, TP Huế, chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy lên gác, cầu cứu hỗ trợ.
