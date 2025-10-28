Họ nói gì
Mắc kẹt trong lũ lớn
Thứ ba, 28/10/2025, 06:11 (GMT+7)

Mắc kẹt trong lũ lớn

TP Huế Nước dâng nhanh ngập lút tầng một, chị Thúy Vy, phường Phú Xuân, TP Huế, chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy lên gác, cầu cứu hỗ trợ.

Phương Nghi - Diễm Hạnh

