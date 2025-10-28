Mắc kẹt trong lũ lớn

TP Huế Nước dâng nhanh ngập lút tầng một, chị Thúy Vy, phường Phú Xuân, TP Huế, chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy lên gác, cầu cứu hỗ trợ.