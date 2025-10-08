'Ma trận' lừa tiền của tội phạm online với người chơi pickleball

Hà TĩnhMột phụ nữ trình báo khi bị dụ tham gia nhóm "Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt" đã sa bẫy làm nhiệm vụ online và mất 600 triệu đồng.

Ngày 8/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đầu tháng 10, chị này thấy trên Facebook đăng tin nhóm "Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt" tuyển người chơi nên tham gia. Theo giới thiệu, đây là giải đấu thể thao nhằm kêu gọi quyên góp cho quỹ mổ tim.

Sau khi đăng ký, chị được một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ liên hệ, mời vào một nhóm chung cùng các "vận động viên" tham gia làm các "nhiệm vụ từ thiện" như mua hàng hóa trên mạng để ủng hộ quỹ mổ tim. Người chơi được cấp tài khoản riêng, truy cập qua một ứng dụng, nhận lãi tùy theo số tiền bỏ ra...

Trình báo công an, chị nói thấy mục tiêu hướng đến từ thiện nên không nghi ngờ, nghĩ tiền "đầu tư mua sản phẩm" sẽ được gửi về quỹ mổ tim, cũng giúp ích cho nhiều hoàn cảnh. Ban đầu chị nộp 3-5 triệu đồng, vài phút sau thấy ngoài khoản hoàn thì tài khoản cũng ghi nhận tiền gốc và một ít lãi.

Vài chục phút sau, người tự xưng là nhân viên tiếp tục liên hệ, khuyên chị làm thêm nhiệm vụ, đầu tư số tiền lớn hơn để hưởng lãi cao. Kể từ khi nộp trên 30 triệu đồng, tài khoản bắt đầu báo lỗi. Người này liên tục gọi điện, đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu nộp thêm tiền để "khắc phục lỗi hệ thống", hứa tiền sẽ hoàn lại.

"Tôi như bị cuốn vào ma trận", chị nói. Trong một buổi sáng, chị liên tục chuyển tiền làm nhiệm vụ theo yêu cầu của nhóm. Lần cuối, chị gửi thêm 200 triệu đồng nhưng không thấy hoàn tiền, mới dừng lại và trình báo công an. "Đây là số tiền tôi tích góp trong nhiều năm", chị cho hay.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong sự việc này, kẻ gian đánh vào tâm lý tin tưởng và mong muốn làm từ thiện online của người dân, lợi dụng môn thể thao đang thịnh hành là Pickleball để "giăng bẫy". Các hội nhóm thể thao thường dễ giao lưu, chia sẻ thông tin nên khi bị rủ làm nhiệm vụ vì mục đích từ thiện. Nhiều người nghĩ đó là việc tốt, không ngờ bị lừa vào các nhóm chuyên nghiệp rồi mất sạch tiền.

"Nạn nhân vì tâm lý ngại ngùng, khi bị lừa hàng trăm triệu đồng vẫn cố làm nhiệm vụ để vớt vát, không chia sẻ với ai để tìm cách gỡ rối", cán bộ điều tra nói.

Nhà chức trách khuyến cáo, người dân khi tham gia các hội nhóm thể thao trên mạng cần kiểm chứng rõ thông tin về cá nhân, tổ chức phụ trách giải đấu. Với các hoạt động làm nhiệm vụ online có hứa hẹn nhận lãi, tuyệt đối không tin, bởi "việc kiếm tiền không bao giờ dễ dàng như vậy". Khi thực hiện giao dịch qua mạng, cần trao đổi với người thân để được tư vấn, tránh sập bẫy lừa đảo.

