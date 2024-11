Lynk & Co 06 tại Car Awards 2024: nội thất ấn tượng, vận hành hợp đô thị

Mẫu crossover cỡ B được các chuyên gia đánh giá cao về chất liệu sử dụng trong nội thất, có thiết kế riêng biệt, vận hành không quá ấn tượng trên đường trường.

Lynk & Co 06

Đánh giá tóm tắt:

Ngoại thất: Lynk & Co là một trong những hãng xe Trung Quốc có lối thiết kế mang nhận diện đặc trưng riêng của thương hiệu, thể hiện ở phần đầu xe và vị trí đèn định vị ban ngày trên nắp ca-pô. Ở crossover cỡ B 06, nhận diện này vẫn được duy trì, dù phần đuôi xe thiết kế "na ná" những mẫu xe Trung Quốc khác.

Các chuyên gia Car Awards cũng đánh giá cao những tùy chọn màu sắc của Lynk & Co 06, dễ dàng thu hút nhóm người dùng trẻ, lần đầu sở hữu ôtô.

Nội thất: Đây là nơi được các chuyên gia đánh giá cao nhất trên Lynk & Co 06, từ việc sử dụng chất liệu cũng như cách thiết kế các chi tiết. Xe có nội thất bọc da mềm mại, thiết kế ghế ngồi kiểu liền khối mang phong cách thể thao và khá "nịnh" người ngồi. Màn hình phía người lái 10,25 inch và màn hình giải trí 12,3 inch lớn nhất phân khúc.

Điểm thiếu sót của Lynk & Co 06 được chỉ ra là thiếu kết nối Apple CarPlay/Android Auto, các thông tin, con số ở một vài tính năng còn khá nhỏ, gây đôi chút bất tiện khi quan sát lúc lái xe.

Tính năng hỗ trợ người lái và an toàn: ADAS là một trong những tính năng không nhiều xe trong phân khúc sở hữu, hoặc có nhưng chưa đầy đủ. Với 06, Lynk&Co trang bị cho mẫu xe này khá nhiều công nghệ như: ga thích ứng tự động, phanh khẩn cấp (phát hiện người đi bộ), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch/hỗ trợ giữ/chuyển làn, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện tới gần, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Đi cùng là hệ thống camera 360 độ có giả lập hình ảnh dưới gầm xe.

Vận hành: Lynk & Co 06 cho khả năng di chuyển nhẹ nhàng, mượt mà trong đô thị, đặc biệt phù hợp với nhóm khách nữ. Điểm cộng của 06 là các chế độ vận hành cho cảm giác khác biệt ở vô-lăng và phản ứng chân ga. Nhưng đưa chiếc xe vào hành trình di chuyển hàng trăm km từ Hà Nội đến Bắc Kạn với nhiều đèo dốc cao và liên tục... chiếc crossover cỡ B cần nâng cấp thêm hệ thống treo để chạy đường khó.

Chi phí sử dụng: Lynk & Co 06 có một phiên bản, giá 720 triệu đồng, thuộc tầm trung trong phân khúc có sự góp mặt của các hãng quen thuộc từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Hệ thống xưởng dịch vụ và hậu mãi của Lynk & Co cũng khá khiêm tốn so với đối thủ, cần thời gian để hãng Trung Quốc phát triển trong tương lai. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu 6,2 lít/ 100 km, theo công bố của hãng. Lynk & Co 06 là mẫu xe nặng nhất phân khúc, ở mức 1.465 kg.

Quang Anh