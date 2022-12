Lý do tuyển Hà Lan dùng áo đấu màu cam

Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan sử dụng màu cam, màu sắc không có trong quốc kỳ, nhưng lại là một phần trong lịch sử và văn hóa quốc gia.

Khi thi đấu quốc tế, các đội bóng thường sử dụng màu áo thể hiện màu quốc kỳ, như trang phục chủ yếu màu trắng pha đỏ của tuyển Anh, hay màu vàng xanh nổi tiếng của tuyển Brazil.

Tuy nhiên, Hà Lan, quốc gia có cờ đỏ, trắng, xanh nước biển, lại lựa chọn màu cam sáng cho trang phục thi đấu của tuyển bóng đá.

Trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk trước khán đài tràn ngập sắc cam của CĐV Hà Lan trong trận đấu gặp chủ nhà Qatar ngày 29/11. Ảnh: AFP.

Màu cam là màu của Vương tộc Orange-Nassau, Hoàng gia Hà Lan. Người khởi tổ Vương tộc này là William xứ Orange, sinh năm 1533 ở Đức và được thừa kế công quốc Orange, nằm ở phía nam nước Pháp. Đến năm 1544, ông trở thành Hoàng tử xứ Orange.

Thời kỳ đó, công quốc Orange vẫn là một bang thành độc lập ở xứ Provence, Pháp. Tước hiệu Hoàng tử xứ Orange khiến William tin rằng mình có địa vị ngang hàng với cả vua Tây Ban Nha, người khi đó đang cai trị cả Hà Lan.

William xứ Orange sau đó bắt đầu một phong trào nổi dậy chống lại Tây Ban Nha, khiến ông trở thành "cha đẻ của Hà Lan". Ông được coi là người quan trọng nhất từng sống ở Hà Lan.

Việc sử dụng màu cam làm biểu tượng quốc gia bắt nguồn từ năm 1572 khi quân nổi dậy của William xứ Orange chinh phục thành phố Den Briel trong cuộc chiến chống lại Tây Ban Nha. Khi đó, binh lính của William xứ Orange mặc quân phục với màu này.

Kể từ đó, màu cam trở thành biểu tượng cho sự thống nhất quốc gia. Người dân nước này thể hiện niềm tự hào dân tộc bằng cách mặc màu cam suốt hàng trăm năm qua.

Màu sắc đặc biệt này khiến đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan có biệt danh "Cơn lốc màu da cam". Ngoài bóng đá, các đội tuyển khúc côn cầu, bóng bầu dục và những bộ môn khác của Hà Lan cũng sử dụng trang phục cam truyền thống.

Người hâm mộ bóng đá Hà Lan cũng nổi tiếng vì luôn mặc sắc cam sáng đến cổ vũ cho đội tuyển, tạo ra biển người màu cam trên khán đài và khắp đường phố. Các CĐV Hà Lan đôi khi cũng được gọi là "Binh đoàn màu da cam".

Màu quốc kỳ của Hà Lan chỉ được thể hiện trên trang phục thi đấu ở sân khách, khi đội bóng nước này mặc đồ màu xanh nước biển.

Các tuyển thủ Hà Lan quảng cáo trang phục sân nhà và sân khách (màu xanh nước biển). Ảnh: Footy Headlines.

Màu cam từng là một phần trên cờ Hà Lan, thay cho màu đỏ. Trong những năm đầu lập quốc, cờ Hà Lan có màu cam, trắng và xanh biển. Tuy nhiên, đến khoảng năm 1630 - 1660, màu cam trên quốc kỳ Hà Lan được thay thế bằng màu đỏ.

Có một số lý do giải thích cho việc này. Màu cam rất khó phát hiện trên biển, trong khi Hà Lan phụ thuộc vào rất nhiều hoạt động hàng hải và kinh doanh ở nước ngoài. Lý do thứ hai là màu cam rất khó sản xuất, chi phí cũng tốn kém hơn vào thời đó, do cần nhiều vật liệu khan hiếm hơn màu đỏ.

Lý do tiếp theo liên quan đến lịch sử, sự kiện thay thế màu quốc kỳ được cho là dấu hiệu suy giảm quyền lực của Vương tộc Orange ở Cộng hòa Hà Lan mới, liên quan đến một cuộc đấu tranh quyền lực với giới thương nhân giàu có ở Amsterdam.

Hà Lan hiện là một trong 8 đội mạnh nhất tại World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Van Gaal sẽ gặp Argentina ở tứ kết vào rạng sáng 10/12. Năm 1998, Hà Lan từng loại Argentina ở tứ kết với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở bán kết World Cup 2014, đại diện Nam Mỹ vượt qua "Cơn lốc màu cam" bằng loạt sút luân lưu.

Đức Trung (Theo Goal, Netherlands Insider)