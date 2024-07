Lý do TP HCM tụt 9 bậc về điểm thi tốt nghiệp

Gần 61% học sinh chọn bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, trong khi phổ điểm các môn này thấp, là một phần khiến điểm trung bình thi tốt nghiệp của thành phố tụt 9 bậc so với năm ngoái.

Sáng 18/7, tại họp báo về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết học sinh thành phố dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh (6,73) trong 8 năm liên tiếp, môn Toán (6,98) đứng thứ tư.

Nếu tính cả 6 môn thi, thành phố xếp thứ 20, tụt 9 bậc so với năm ngoái dù điểm trung bình là 6,84, tăng 0,1.

Lý giải, ông Hiếu cho hay 60,85% học sinh TP HCM chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), hơn hẳn so với mức trung bình cả nước (37%). Năm nay, phổ điểm các môn này tương đương hoặc giảm so với năm ngoái, trong khi phổ điểm Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) tăng. Do đó, kết quả chung của TP HCM bị tụt lại so với những địa phương có tỷ lệ chọn bài thi Khoa học xã hội cao.

"Ở bài thi tổ hợp, học sinh chỉ chú trọng vào một, hai môn sở trường để lấy điểm xét đại học, môn còn lại không được đầu tư bằng. Minh chứng là điểm trung bình 4 khối xét tuyển đại học của TP HCM đều trong nhóm đứng đầu cả nước", ông Hiếu nói thêm.

Nếu không tính thí sinh tự do, TP HCM có điểm trung bình theo tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) cao nhất nước, riêng khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) đứng thứ 8.

Ông Nguyễn Văn Hiếu trao đổi về kết quả thi tốt nghiệp THPT của TP HCM, sáng 18/7. Ảnh: Lệ Nguyễn

Theo ông, kỳ thi tốt nghiệp THPT với 5 trong 6 môn thi bằng hình thức trắc nghiệm, chưa thể đánh giá hết năng lực, tư duy của thí sinh. Giám đốc Sở khẳng định ngành giáo dục thành phố vẫn kiên trì với định hướng đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, hướng đến đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh dù kết quả thi tốt nghiệp không nằm trong nhóm dẫn đầu.

"Việc dạy học không chỉ hướng đến một kỳ thi mà phải chuẩn bị cho các em năng lực ứng phó, giải quyết với nhiều vấn đề trong cuộc sống", Giám đốc Sở nêu quan điểm.

Ông Hiếu kỳ vọng với việc sớm đổi mới phương pháp dạy học, thành phố sẽ có kết quả tốt hơn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dành cho lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Quan trọng là đề thi ra sao, nếu đề ra đúng định hướng chương trình 2018 thì TP HCM sẽ có nhiều thuận lợi", ông Hiếu nhận định.

Năm nay, TP HCM có hơn 84.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 9.400 thí sinh giáo dục thường xuyên và tự do. Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh thành phố đạt 99,68%.

Thí sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT, ngày 27/6. Ảnh: Thanh Tùng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 26-28/6 với hơn một triệu thí sinh. Vĩnh Phúc đứng đầu với 7,464 điểm; theo sau là Nam Định, Ninh Bình và Bình Dương, đều có điểm trung bình trên 7,3 điểm. Cả 4 tỉnh này cũng giữ các vị trí đứng đầu của năm ngoái.

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối vào 26/7. Các em đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7.

Phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học củaVnExpressđể xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.

Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.

Lệ Nguyễn