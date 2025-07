Lý do khách Hàn đổ xô đến Nha Trang

Điểm đến Đà Nẵng đã quá quen, trong khi đường bay thẳng đến Nha Trang thuận lợi, dịch vụ được nâng cao, khiến nơi đây thành điểm đến hàng đầu với khách Hàn Quốc hè này.

Báo cáo từ nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda hôm 4/7 cho thấy Nha Trang được khách Hàn tìm kiếm đặt phòng nhiều nhất trong mùa hè năm 2025 và 2024, xếp trên lần lượt Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An và TP HCM. Sức bật của Nha Trang thể hiện rõ nhất vào năm 2025 khi lượng tìm kiếm tăng tới 95% so với năm 2023 - thời điểm khách Hàn chọn Đà Nẵng nhiều nhất, tiếp tới là Nha Trang, Hội An, TP HCM và Phú Quốc.

Các trang thông tin của Hàn Quốc cũng đề cập Nha Trang như điểm đến số một của du khách nước này. Tờ Korea Times gọi Nha Trang là "Naples của Việt Nam" hay tạp chí du lịch Haps từng đánh giá Nha Trang như "một thiên đường biển đảo với loạt bãi tắm đẹp". Hay Cam Ranh cũng được nhiều bài chia sẻ trên Naver của khách Hàn Quốc gọi với tên "Maldives ở Việt Nam".

"Nha Trang là nơi bạn có thể thấy người Hàn Quốc ngay khi đến sân bay", Choi A Young, cây viết của tờ báo chuyên về kinh tế Maeil Business Newspaper, chia sẻ.

Du khách Hàn Quốc lên cano đi tham quan các tour đảo tại Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Trước Nha Trang, Đà Nẵng được xem là điểm yêu thích nhất của khách Hàn Quốc tới Việt Nam. Theo ông Bùi Huy Bằng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch V-One Travel - đơn vị chuyên đón khách Hàn Quốc tới Việt Nam - cho biết một nguyên nhân chính khiến khách Hàn Quốc đổ đến Nha Trang là sự bão hòa ở Đà Nẵng.

Các dịch vụ phục vụ du khách Hàn Quốc tại Nha Trang được nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng, bao gồm hệ thống resort ven biển, các trung tâm vui chơi ngoài trời được đầu tư tối đa về công năng. Sản phẩm dịch vụ như spa, nhà hàng ăn uống được mở rộng về quy mô và cải thiện chất lượng, cùng nhiều sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng mới. Dữ liệu từ công ty cho thấy lượng khách Hàn Quốc đặt dịch vụ đến Nha Trang trong 6 tháng năm 2025 tăng trưởng 30-40% so với cùng kỳ 2024.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc New Life Travel - chuyên đón khách Hàn Quốc tới Nha Trang - cho biết trước năm 2024, công ty tập trung vào thị trường khách nội địa, Trung Quốc và Malaysia vì đường bay kết nối Hàn Quốc với Nha Trang không thuận tiện. Trong nửa đầu năm nay, lượng khách Hàn công ty đón đến Nha Trang cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, nhiều hãng hàng không của Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều mở đường bay thẳng tới Cam Ranh, giúp du khách từ những thành phố lớn như Busan, Seoul, Daegu có nhiều lựa chọn, giá cạnh tranh. Lợi thế bay thẳng khiến khách Hàn Quốc dễ quyết định chọn Nha Trang hơn.

Vị trí địa lý gần Đà Lạt, Phan Thiết cũng là lý do khiến nhiều khách Hàn chọn Nha Trang làm điểm dừng chân, qua đó kết hợp hai hoặc ba điểm đến trong một hành trình. Trên Naver, các bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nha Trang năm 2025 của du khách Hàn Quốc hầu như đều có cả Đà Lạt, Phan Thiết trong lịch trình khoảng 6-7 ngày.

Rami Chu, sống tại Seoul, cho biết Đà Nẵng là điểm được du khách Hàn Quốc lựa chọn trong thời gian dài nhưng gần đây cô thấy các bài viết về Nha Trang xuất hiện dày đặc, đặc biệt trên Naver. Những người có ảnh hưởng tại Hàn Quốc khoe hình ảnh du lịch Nha Trang cũng khiến cô tò mò về điểm đến này và đưa vào "danh sách chờ" trong năm tới.

Diễn viên Park Min Young (giữa, váy hoa) chụp ảnh cùng nhân viên resort ở Nha Trang. Ảnh: Rachel_mypark

Tờ City Times của Hàn Quốc cũng từng đăng tải bài báo hồi tháng 3/2024, cho thấy giới giải trí Hàn Quốc đang ưu tiên Nha Trang khi nhiều ngôi sao đình đám chọn đây làm điểm du lịch, ví dụ Park Min Young trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" hay vợ chồng diễn viên Eugene phim "Penthouse".

"Kỳ nghỉ của các nghệ sĩ củng cố vị thế của Nha Trang như một điểm đến ngày càng được ưa chuộng bởi du khách Hàn Quốc. Trong tương lai, sức hút của Nha Trang hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng cùng các ngôi sao Hàn Quốc", trích tờ City Times.

Bên cạnh những chuyến đi tự túc của các ngôi sao, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết khoảng 60-70% khách nước ngoài tới Nha Trang là người Hàn Quốc. Do đó, địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Nha Trang ở nhiều tỉnh thành Hàn Quốc, không riêng các thành phố lớn như Seoul, Busan - nổi bật là việc mời những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người nổi tiếng tới trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh du lịch Nha Trang.

Ngoài những lợi thế nội tại của Nha Trang, tổng thể du lịch Việt Nam cũng sở hữu nhiều yếu tố "lôi kéo" khách Hàn. Theo báo cáo South Korea Market Profile 2024 của The Outbox Company, châu Á là điểm đến được ưa chuộng nhất, thu hút 86% du khách Hàn Quốc khi du lịch nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản và Việt Nam chiếm hơn nửa thị phần với tỷ lệ lần lượt là 39% và 12%.

Du khách Hàn Quốc rất kén chọn và quyết định chọn điểm đến của họ chủ yếu dựa trên ba tiêu chí quan trọng gồm an toàn, sức hút của "các điểm tham quan không thể bỏ qua" và chi phí hợp lý.

"Tiêu chuẩn an toàn" luôn được xếp hạng là yếu tố quan trọng nhất đối với du khách Hàn Quốc. Trong khía cạnh này, Nhật Bản có lợi thế lớn, với 53% du khách Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh vào sự an toàn tại đây - so với 38% ở Việt Nam. "Các điểm tham quan không thể bỏ qua" xếp thứ hai và ở chỉ số này, 55% người Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam.

Khách Hàn Quốc tại một resort ở Cam Ranh. Ảnh: Eun_ha3

"Trải nghiệm du lịch giá cả phải chăng" là yếu tố thứ ba quan trọng với 41% tổng thể, trở thành yếu tố then chốt đối với du khách dưới 35 tuổi, những người thường ưu tiên hiệu quả chi phí. Du khách Hàn Quốc trung bình chi khoảng 1.650 USD cho một chuyến đi quốc tế 5 ngày.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện tại với lạm phát và chi phí du lịch tăng, một phần đáng kể du khách đang áp dụng các biện pháp cắt giảm ngân sách, bao gồm chọn điểm đến rẻ hơn hoặc gần hơn (54%), giảm chi tiêu tại điểm đến (24%), hạ cấp lựa chọn vé máy bay (28%) hoặc chọn chỗ ở giá rẻ hơn (32%). Du khách trẻ không có con, đặc biệt là nam giới, có xu hướng cắt giảm chi phí chỗ ở nhiều hơn.

Việt Nam thường mang lại những chuyến đi tiết kiệm hơn, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách quan tâm đến ngân sách - những người thường ưu tiên trải nghiệm như ẩm thực địa phương và khám phá hơn là các hoạt động xa xỉ, vốn được ưa chuộng bởi những người có ngân sách du lịch cao hơn.

"Việt Nam gần như là điểm đến số một với người Hàn Quốc - bỏ qua Nhật Bản vì đây là điểm truyền thống từ trước đến nay", ông Đặng Mạnh Phước - Giám đốc điều hành The Outbox Company - nói.

Theo ông Phước, thị trường Hàn Quốc tăng trưởng liên tục trong hơn 5 năm trở lại đây, tập trung vào một số địa điểm cụ thể như Đà Nẵng - hiện tại là Nha Trang, Phú Quốc. Điều này cho thấy hiệu quả trong chính sách kích cầu, điều hướng của các hãng hàng không thông qua những chuyến bay charter (bao nguyên chuyến) giá tốt.

Theo thời gian, các chuyến bay charter sẽ dần chuyển đổi sang các chuyến bay thương mại, đòi hỏi điểm đến phải có các chính sách mở rộng tệp khách, xây dựng sản phẩm mới. Đó là bài toán của Nha Trang trong thời gian tới nếu không muốn bị khách Hàn bỏ rơi.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết khách Hàn Quốc quan trọng nhưng địa phương sẽ không để tình trạng phụ thuộc như từng xảy ra với khách Trung Quốc, Nga. Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tiếp tục xúc tiến, quảng bá để thu hút thêm thị trường khách Australia.

Tú Nguyễn