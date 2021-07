Lý do đưa Nam Phú Quốc thành điểm đến cho mọi lứa tuổi

Từ một vùng đảo đơn sơ, Nam Phú Quốc đã chuyển mình trở thành một điểm đến "tuổi trẻ sống vui, tuổi già an lạc" mơ ước của nhiều người.

Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng

Nam Phú Quốc được ví như thiên đường nghỉ dưỡng. Những khoảng xanh biếc của đại dương bao la, rừng nguyên sinh thơ mộng, bãi biển trắng muốt và khí hậu ôn hòa biến nơi đây trở thành một trong những điểm dừng chân lý tưởng nhất vịnh Thái Lan.

Một trong những bãi biển được yêu thích tại Nam Phú Quốc - bãi Kem, từng lọt vào top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nơi đây cũng là điểm đến của những thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như JW Marriott, Accor Hotels, New World..., là lựa chọn của nhiều tỷ phú và người nổi tiếng thế giớ

Phú Quốc - Top 100 điểm đến tuyệt nhất thế giới năm 2021 do tạp chí Time chọn. Ảnh: Sun Group

Cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái hiện hữu ở bất cứ đâu trên hòn đảo xinh đẹp này: trong khu nghỉ dưỡng xa hoa, ở các homestay xinh đẹp, hay ngay tại "second home" của những nhà đầu tư trên đảo. Mỗi buổi bình minh nắng lên, trong bầu không khí trong trẻo khoáng đạt của biển khơi tràn vào phòng đầy sảng khoái, gia chủ được thưởng thức hải sản tươi ngon còn lấp lánh màu biển vừa cập bến, và thư thả hòa mình trong làn nước, cảm nhận cuộc sống yên bình.

Lựa chọn cho "ngôi nhà thứ hai"

Nam Phú Quốc trong những năm gần đây chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng kết nối liên thông, cảng biển quốc tế, bệnh viện, trường học... Sự vào cuộc của nhiều nhà đầu tư hàng đầu về du lịch giải trí và bất động sản, như Sun Group, đã khiến Nam đảo Ngọc không chỉ là một lựa chọn du lịch, nghỉ dưỡng top đầu khu vực, mà còn là một điểm đến cho cuộc sống an nhàn, hưởng thụ.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort. Ảnh: Sun Group

Sau JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay thiết kế bởi "phù thủy resort" Bill Bensley lừng danh, khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và Premier Village Phu Quoc Resort không chỉ tiếp tục đem đến chuẩn mực dịch vụ 5 sao tại đảo Ngọc, mà còn giành được những giải thưởng danh giá của ngành du lịch.

Một "ngôi làng biển" độc đáo mang tên New World Phu Quoc Resort do Rosewood Hotel Group vận hành cũng vừa ra mắt năm 2011, góp phần kiến tạo hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, bất động sản hoàn chỉnh tại Nam Phú Quốc.

Sun Premier Village Primavera được ví là "tiểu Amalfi" tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Sun Grand City New An Thoi, một đô thị mới kiến trúc Phục Hưng mỹ lệ với 4 công viên chủ đề, quảng trường âm nhạc, vườn hoa và đường dạo bộ, sân chơi thể thao, khu thương mại, y tế, trường học... đã "thay áo mới" cho thị trấn An Thới thành một khu đô thị đảo phồn vinh. Trong khi đó, Sun Premier Village Primavera được ví là "tiểu Amalfi" tại Phú Quốc, nơi những sự kiện thời trang, countdown... hoành tráng được tổ chức.

Cùng với đó, Sun Grand City Hillside Residence tái hiện "ngôi làng miền Nam Italy" xinh đẹp. Hệ thống căn hộ cao cấp được chia thành các phân khu đa dạng, nơi biển cả và

phố thị tiện nghi hòa làm một, để đem đến một cuộc sống khác biệt, đủ đầy, sôi động mùa lễ hội.

Sở hữu nhiều lợi thế như không khí trong lành, cuộc sống tiện nghi, hiện đại giữa thiên nhiên tươi đẹp, giàu lịch sử văn hóa, người dân mến khách, mức sinh hoạt phí hợp lý, các trải nghiệm giải trí đa dạng và đủ loại hình dự án bất động sản với nhiều mức giá phù hợp với nhu cầu, điều kiện tài chính..., Nam Phú Quốc là điểm đến phù hợp cho xu hướng đầu tư "ngôi nhà thứ hai".

Ngoài ra, theo bình chọn của trang web International Living, dựa trên xu hướng nghỉ hưu ở nước ngoài trong hơn 40 năm qua, hòn đảo này cũng nằm trong top 15 hòn đảo tốt nhất để sống khi nghỉ hưu. Có thể nói, đảo Ngọc là nơi "tuổi trẻ sống vui, tuổi già an lạc", đáp ứng nhu cầu về cuộc đời trọn vẹn, nhiều màu sắc

Phong Vân