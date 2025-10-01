Lưu ý gì trong thực đơn hàng ngày của người lớn tuổi?

Chế độ ăn dành cho người lớn tuổi cần đủ các nhóm bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất; có thể bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, miễn dịch.

Theo cổng thông tin Bộ Y tế, khi có tuổi, cơ thể ngày một yếu hơn, hoạt động thể lực giảm, khẩu vị thay đổi. Vì vậy, để người lớn tuổi duy trì chất lượng cuộc sống, mỗi gia đình nên chủ động tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, thông qua chế độ ăn hợp lý, vận động vừa sức và giữ tinh thần lạc quan.

So với khi còn trẻ, người cao tuổi vận động thể lực giảm, chức năng hấp thu và chuyển hóa đào thải kém nên chế độ ăn cần giảm bớt năng lượng, giảm tinh bột, dầu mỡ. Theo khuyến nghị, chế độ ăn ở tuổi này cần cân bằng, đầy đủ dưỡng chất: đủ tinh bột, giảm dầu mỡ, đảm bảo protein chất lượng cao, nhiều rau xanh và trái cây. Thông tin tại các cơ sở y tế trong nước, so với người 25 tuổi, nhu cầu năng lượng của người 60 tuổi giảm 20%, người trên 70 tuổi giảm 30%. Theo khuyến nghị cho người Việt Nam, cần duy trì nhu cầu năng lượng cho người cao tuổi là 1700-1900 calo mỗi người trong một ngày.

Dinh dưỡng cho người lớn tuổi cần đầy đủ và cân đối các thành phần dưỡng chất. Ảnh: Khanh Phạm

Một điểm cần lưu ý, theo thời gian, sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch của người lớn tuổi dần suy yếu. Nghiên cứu của Qin L đăng trên tạp chí Nutrition 2004 cho biết, từ khi 40 tuổi đến lúc 80 tuổi, mức độ suy giảm một số tế bào miễn dịch là 40%. Một số nghiên cứu khác của các nhà khoa học Mỹ cũng cho thấy, ở giai đoạn này, người lớn tuổi cũng có thể mất tới 40% khối cơ, khiến cơ thể nhanh mệt mỏi khi hoạt động gắng sức như mang, nâng các vật nặng và có thể tăng gần 10 lần nguy cơ té ngã. Tình trạng mất cơ có thể diễn tiến nhanh hơn khi ít vận động, dinh dưỡng kém, nằm viện hay trải qua phẫu thuật. Việc mất khối cơ có thể khiến cơ thể giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng, chậm hồi phục khi mắc bệnh...

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên ưu tiên lựa chọn các giải pháp dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và miễn dịch. Ngoài khẩu phần ăn hàng ngày, họ có thể bổ sung dinh dưỡng qua đường uống để tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất quan trọng.

Nhiều gia đình bổ sung dinh dưỡng đường uống để chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi. Ảnh: Khanh Phạm

Nhận thấy vai trò quan trọng của dinh dưỡng, Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn. Trong số đó có Ensure Gold - giải pháp cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối với công thức có HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe.

"Dinh dưỡng tốt đóng vai trò thiết yếu với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất cho quá trình lão hóa khỏe mạnh", ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam cho biết. Bên cạnh dinh dưỡng, người cao tuổi cũng được khuyến nghị duy trì khoảng 150 phút vận động mỗi tuần với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay dưỡng sinh.

Sự quan tâm của gia đình và cộng đồng giúp người lớn tuổi sống vui và tích cực hơn. Ảnh: Khanh Phạm

Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1990 nhằm tôn vinh những đóng góp của người lớn tuổi trong gia đình và xã hội. Dịp này cũng là lời nhắc nhở mỗi người trân trọng cơ hội được chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ. Bởi trong hành trình chăm sóc người lớn tuổi, gia đình và cộng đồng có vai trò không thể thiếu. Gia đình có thể đảm nhận những việc chăm sóc quen thuộc nhưng ý nghĩa, như chuẩn bị bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng hay cùng tham gia vận động để người lớn tuổi duy trì sức khỏe, thêm gắn kết.

Kim Anh