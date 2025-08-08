Lumias đoạt giải máy hút ẩm kiêm lọc không khí cao cấp được yêu thích

Lumias D6 series vượt bốn đối thủ để chiến thắng ở hạng mục máy hút ẩm kiêm lọc không khí, trong số bình chọn thứ hai của chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025.

Hạng mục máy hút ẩm kiêm lọc không khí cao cấp ghi nhận cuộc đua của 5 dòng máy gồm Lumias D6 series, Xiaomi Smart Dehumidifier BHR8121TH, Sharp DW-J27FV-S, LG Dual Inverter 19L MD19GQGE0 và Kosmen KM-30N.

Vượt các đối thủ, D6S-26L thuộc dòng Lumias D6 series được đánh giá cao bới thiết kế gọn gàng, phù hợp nhiều không gian, công suất lớn cùng tính tăng thông minh đi kèm.

D6S-26L có khả năng hút ẩm đến 26 lít mỗi ngày, phù hợp không gian rộng 60-80 m2. Sản phẩm tích hợp màng lọc bụi, hẹn giờ, chế độ sấy quần áo và bảng điều khiển cảm ứng. Với thiết kế tối giản, bánh xe di chuyển linh hoạt, máy phù hợp cho không gian ẩm thấp hoặc mùa nồm.

Sản phẩm trang bị bình chứa nước dung tích 5 lít và sử dụng màng lọc không khí Hepa H13. Người dùng có thể điều khiển thông qua ứng dụng Mi Home trên điện thoại. Ngoài ra, sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích thông minh như cảm ứng tay, tự động dừng khi nước đầy, chức năng khóa an toàn...

Mẫy máy Lumias D6 series.

Kết quả được tính dựa trên lượt đánh giá hợp lệ của độc giả. Độc giả có email nmt...@gmail.com đã bình chọn chính xác mẫu máy giành giải, dự đoán gần đúng số người có cùng đáp án và nhận phần thưởng là bàn phím Logitech POP Icon Keys trị giá 1,5 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 diễn ra từ giữa tháng 7 đến tháng 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử. Các sản phẩm đoạt giải trong Sản phẩm tôi yêu 2025 sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Chương trình sẽ tiếp tục số bình chọn thứ ba từ ngày 12/8.

Sản phẩm tôi yêu, được tổ chức từ năm 2020, là hoạt động khởi động cho Tech Awards - chương trình bình chọn công nghệ thường niên của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Kết quả chung cuộc của các sản phẩm và thương hiệu được tính dựa trên 40% lượt bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.

Thái Anh