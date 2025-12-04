Luật hóa trách nhiệm Bộ Y tế trong quản lý đào tạo bác sĩ nội trú

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ bổ sung quy định giao Bộ Y tế quản lý đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa trong dự thảo luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu trình Thường vụ Quốc hội sáng 4/12, Chính phủ cho biết nhiều đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong đào tạo sau đại học đối với các chương trình chuyên khoa và chuyên sâu đặc thù thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe. Một số ý kiến còn đề nghị chuyển toàn bộ quản lý khối ngành sức khỏe về Bộ Y tế, đồng thời tăng giám sát với các cơ sở không chuyên về y tế nhưng tham gia đào tạo khối ngành này.

Chính phủ khẳng định việc quản lý nhà nước với đào tạo chuyên khoa y - dược vốn đã được quy định rõ theo hướng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân, còn Bộ Y tế quản lý nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành lâm sàng. Cơ chế phối hợp này vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục đại học, vừa tạo điều kiện để bộ chuyên ngành thực hiện trách nhiệm về chất lượng đào tạo và chuẩn nghề nghiệp.

Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo chuyên khoa thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn và tham gia thẩm định các chương trình như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II. Việc duy trì mô hình phối hợp thay vì chuyển toàn bộ khối ngành sức khỏe về Bộ Y tế nhằm giữ nguyên nguyên tắc: Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý một tổng thể; các bộ chuyên ngành quản lý nội dung chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực của mình.

Tiếp thu các ý kiến đại biểu, dự thảo Luật lần Giáo dục đại học sửa đổi đã bổ sung quy định rõ hơn: chương trình đào tạo sau đại học chuyên sâu thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ do Bộ Y tế quản lý. Quy định này làm rõ cơ chế lâu nay vẫn áp dụng trong thực tiễn, đồng thời là cơ sở để xây dựng văn bản hướng dẫn và chính sách đãi ngộ cho đội ngũ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa đang làm việc tại bệnh viện.

Bác sĩ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại phòng Hồi sức tích cực, bệnh viện Quân y 175, tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại phiên thảo luận ngày 20/11, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức từng nêu ý kiến rằng bác sĩ chuyên khoa I, II và nội trú là lực lượng "tinh hoa" của ngành y và không thể xem như học chứng chỉ hành nghề. Ông đề nghị thể chế hóa vai trò của Bộ Y tế trong quản lý đào tạo chuyên sâu sau đại học, vì việc đào tạo bác sĩ không thể tách khỏi bệnh viện.

Trả lời sau đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định dự thảo Luật không can thiệp vào quyền quản lý chuyên môn của Bộ Y tế. Ông nói đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nội trú từ trước đến nay vẫn do Bộ Y tế tổ chức; các chương trình đào tạo chung của hệ thống giáo dục quốc dân chỉ quy định nguyên tắc về văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc bổ sung quy định trong dự thảo là để làm rõ chứ không thay đổi cơ chế quản lý hiện hành.

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi vào ngày 10/12.

Sơn Hà